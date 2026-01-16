Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας γύρω στις 8.50 χθες βράδυ, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίπου μετέβησαν σε περιοχή του Τσιακκιλερού στην επαρχία Λάρνακας, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας για οχληρία από νεαρά πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, τα μέλη της Αστυνομίας κινήθηκαν προς το μέρος αυτοκινήτου που βρισκόταν σταθμευμένο στο σημείο και στη θέση του συνοδηγού καθόταν ένα πρόσωπο.

Το εν λόγω πρόσωπο, στη θέα των αστυνομικών, πήρε ένα τσαντάκι από το πάτωμα της θέσης του συνοδηγού και αφού βγήκε από το αυτοκίνητο, προσπάθησε να διαφύγει πεζό. Αυτός ανακόπηκε σε πολύ μικρή απόσταση από τα μέλη της Αστυνομίας.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 21χρονο από την επαρχία Λάρνακας, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε στο τσαντάκι του τεμάχιο νάιλον το οποίο περιείχε κάνναβη μικρού βάρους 29 γραμμαρίων περίπου καθώς επίσης ένα κλειστό νάιλον το οποίο περιείχε άσπρη σκόνη βάρους 60 περίπου γραμμαρίων, που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη και άλλα δύο τεμάχια νάιλον που περιείχαν συνολικά τρία γραμμάρια άσπρης σκόνης που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη.

Εντοπίστηκε επίσης μια ζυγαριά ακριβείας. Ο 21χρονος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του όπου εντοπίστηκε ένα νάιλον σακούλι το οποίο περιείχε άσπρη σκόνη που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, βάρους 42 γραμμαρίων περίπου.

Η ΥΚΑΝ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.