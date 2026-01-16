Ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά, βόρεια και ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση μέχρι την Κυριακή και θα κυμανθεί κάτω από τους μέσους κλιματικούς όρους. Χιονόπτωση αναμένεται στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδου

Αναλυτικά το δελτίο:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή

.Σήμερα, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, 3 μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και στα δυτικά πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι, κυρίως το βράδυ.

Την Κυριακή, αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα νοτιοδυτικά και χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά. Τη Δευτέρα, ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και χιόνι στα ορεινά.Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει αισθητή πτώση και τη Δευτέρα μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί πιο κάτω από τους μέσους κλιματικούς όρους.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 28 εκατοστά.