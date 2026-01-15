Ο Στυλιανός Αττεσλής, γνωστός ως «ο Μάγος του Στροβόλου», υπήρξε μια από τις πιο ιδιαίτερες και συζητημένες προσωπικότητες της κυπριακής κοινωνίας.

Με δράση κυρίως στη Λευκωσία, απασχόλησε για δεκαετίες το κοινό με τις διαλέξεις, τα βιβλία και τις μεταφυσικές του αναζητήσεις, αφήνοντας πίσω του έναν μύθο που μέχρι σήμερα προκαλεί ενδιαφέρον και συζητήσεις.

Αυτούσια η ανάρτηση

Στυλιανός Αττεσλής, ο μάγος του Στροβόλου.

Άτομο που απασχόλησε πολλές φορές την Κυπριακή Κοινωνία για τις "υπερφυσικές του ιδιότητες". Γεννήθηκε 12 Δεκεμβρίου 1912 και πέθανε στις 26 Αυγούστου 1995 στη Λευκωσία.

Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Λευκωσία στην περιοχή Στροβόλου. Ο κόσμος αναφέροντας τον Αττεσλή, τον θεωρούσε σαν ένα «μάγο», κάτι αρκετά εξωπραγματικό για την Κυπριακή κοινωνία (Δάσκαλος Στυλιανός Αττεσλής: Κύκλος εσωτερικής διδασκαλίας).

Σύμφωνα με το βιογραφικό λεξικό Κουδουνάρη (1968) ο Στέλιος Αττεσλής σπούδασε στην Αγγλία και ήταν κάτοχος των διπλωμάτων Master of Metaphysical Sciences, Master of Psychotherapy, Doctor of Divinity και Doctor of Philosophy. Εργάστηκε στο Κρατικό Τυπογραφείο της Κύπρου, αλλά πέρασε επίσης μερικά χρόνια και στην Αφρική.Η παιδική του ζωή ήταν γεμάτη εκπλήξεις για τους μεγάλους, αφού αρκετές φορές άφησε τους γονείς και τους δασκάλους του άφωνους, όταν έλυε δύσκολα προβλήματα ή μετάφραζε κείμενα γραμμένα σε άγνωστες γι’ αυτόν γλώσσες. Γύρω από τον Αττεσλή είχαν μαζευτεί αρκετά άτομα τα οποία μελετούσαν διάφορα "υπερφυσικά φαινόμενα" και όλοι τον αποκαλουσαν δασκαλο.

Οργάνωσε μάλιστα, γύρω του ένα κύκλο από έμπιστους μαθητές και τους ονόμαζε «οι ερευνητές της αλήθειας.» Οι σειρές βιβλίων του που έχουν δημοσιευθεί είναι βασισμένες στην πρακτική και την περισυλλογή του «Διδασκάλου» τους. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που τον επισκέπτονταν για συμβουλές.Είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τη Λάρνακα, αφού το ζεύγος Μάρως και Παύλου Βαλδασερίδη ήταν φίλοι του κι έκαναν συχνές συναντήσεις. Μάλιστα, στο σπίτι τους είχαν και πίνακες που ζωγράφισε ο Αττεσλής.

Ο Παύλος Βαλδασερίδης διόρθωνε κατά καιρούς κείμενα του Στέλιου Αττεσλή. Κάθε 15 μέρες ο Δάσκαλος έδινε μαθήματα στην οικία Βαλδασερίδη ή Πασκοτίνι, όπως είναι επίσης γνωστή.Ο Κυριάκος Γ. Μακρίδης έγραψε τρια βιβλία για τον Αττεσλή με τίτλο «Ο Μάγος του Στροβόλου» βοηθώντας αύξηση της αποδοχής του και της αύξησης της φήμης του. Καθ‘ όλη τη διάρκεια της ζωής του ο Αττεσλής απόλαυσε και τη μουσική (βιολί και πιάνο), την ποίηση το γράψιμο, την ζωγραφική, την κηπουρική και την μελέτη των γλωσσών.

Ο ίδιος έγραψε ποίηση με το ψευδώνυμο Στέλιος Αχάτης και έδωσε σειρά διαλέξεων επί θεμάτων Μεταφυσικής (Δάσκαλος Στυλιανός Αττεσλής: Η αλήθεια για την ζωή και τον θάνατο). Είναι συντάκτης διαφόρων βιβλίων. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ήρθαν να τον συναντήσουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στη Στοά του Στροβόλου, για να ακούσουν τις διαλέξεις του και να επιδιώξουν θεραπεία.

(Φωτο: Φωτογραφία, έρευνα / μελέτη Νικόλας Κυριάκου 12/12/25)