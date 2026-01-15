Το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού υπερέχει του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, αναφέρει σε ανοιχτή επιστολή της η Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Απαντώντας σε δημόσια επιστολή της δικηγόρου Αλεξάνδρας Λυκούργου, εκ μέρους του πελάτη της, που διετέλεσε Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας, ο οποίος κατονομάζεται σε έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η Αρχή αναφέρει αρχικά ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε στις 19 Δεκεμβρίου αποτελεί σύνοψη της Έκθεσης του Λειτουργού Επιθεώρησης ο οποίος διεξήγαγε την Έρευνα, η οποία Έκθεση αποτελείται από 275 σελίδες.

"Αποτελεί μια σαφή αποτύπωση των Ευρημάτων και Συμπερασμάτων του, επομένως για να αναθεωρηθεί, θα πρέπει να μεταβληθεί και η Έκθεση κάτι το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο, εφόσον αυτή έχει ήδη εγκριθεί από την Αρχή", σημειώνει.

Εξάλλου, η Αρχή θεωρεί ότι η εν λόγω ανακοίνωση είναι αρκούντως σαφής ως προς τα γεγονότα και δεν χρήζει οποιασδήποτε περαιτέρω επεξήγησης.

Όσον αφορά ισχυρισμούς της κ. Λυκούργου ότι στην ανακοίνωση περιγράφεται ο πελάτης της ως "ένοχος" ή ότι διέπραξε ποινικά αδικήματα, η Αρχή απαντά ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι το λεκτικό που χρησιμοποιήθηκε τόσο στην Έκθεση του Λειτουργού Επιθεώρησης, όσο και στην Aνακοίνωση της Αρχής, αναφέρεται σε "ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες”.

Αναφορικά με τον ισχυρισμό, δε, ότι με την αποκάλυψη του ονόματος του πελάτη της κ. Λυκούργου, η Αρχή δεν ενεργεί με την απαραίτητη θεσμική ουδετερότητα και τον στοχοποιεί επιλεκτικά αφού επιφυλάσσει ευνοϊκή μεταχείριση σε άλλους δημόσιους λειτουργούς, η Αρχή σημειώνει ότι ο συγκεκριμένος, ως εκ της θέσεως που κατείχε κατά τον ουσιώδη χρόνο, ως Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, θεωρείτο ως Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο (ΠΕΠ).

"Με βάση συστάσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δημοσιεύσεις προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι στα πλαίσια της νομιμότητας και θα πρέπει να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και το υπέρτερο δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της δημόσιας ζωής. Για να θεωρείται δε, νόμιμη μία δημοσίευση, το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού θα πρέπει αβίαστα να υπερέχει του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των επηρεαζόμενων ΠΕΠ", υπογραμμίζει, σημειώνοντας ότι ο συγκεκριμένος, ως ΠΕΠ, διαφοροποιείται ως προς την αντιμετώπισή του από άλλους δημόσιους λειτουργούς.

Στην Κύπρο, συνεχίζει η Αρχή, "μέχρι πρόσφατα συνέβαινε το αντίθετο: οι ΠΕΠ τύγχαναν προστασίας ως προς την αποκάλυψη των προσωπικών τους δεδομένων, σ' αντίθεση με δημόσιους λειτουργούς, κάποτε χαμηλόμισθους οι οποίοι δεν τύγχαναν οποιασδήποτε προστασίας". Η θέση της Αρχής είναι ότι αυτή η πρακτική πρέπει να αλλάξει και να τεθούν πλέον ορθά κριτήρια αναφορικά με την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων προσώπων, όπως επισημαίνει. Προστίθεται ότι "ουδεμία πρόθεση στοχοποίησης του πελάτη σας υπήρξε εκ μέρους της Αρχής, ούτε δυσμενής μεταχείριση σε σύγκριση με άλλους δημόσιους λειτουργούς. Και τα 3 πρόσωπα τα οποία, η Αρχή θεώρησε ως ΠΕΠ, κατονομάστηκαν στην Ανακοίνωση".

Επιπλέον, όσον αφορά ισχυρισμούς αντισυνταγματικότητας, η Αρχή σημειώνει ότι η έκδοση της ανακοίνωσης έγινε κατόπιν έγκρισης του Επιτρόπου Διαφάνειας, που, με βάση τη νομοθεσία, είναι το μόνο αρμόδιο πρόσωπο για να εγκρίνει δημοσιοποίηση πληροφοριών που κατέχει η Αρχή, εφόσον υπάρχει γενική απαγόρευση διαρροής πληροφοριών. Τυχόν αντισυνταγματικότητα της σχετικής νομοθεσίας μπορεί να κριθεί μόνο από το Δικαστήριο, προσθέτει.

Πηγή: ΚΥΠΕ