Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για πιθανές αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτό ξεκαθάρισε ο νομικός, Αχιλλέας Στυλιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα. Ο Στυλιανίδης, κατά την παρέμβαση του, επεσήμανε ότι η Ιερά Σύνοδος έχει αποφασίσει να ανοίξει μια διαδικασία διαβούλευσης το επόμενο διάστημα, κατά την οποία θα τεθούν επί τάπητος οι όποιες προτάσεις. Κατά τον ίδιο, οι πιθανές επερχόμενες αλλαγές ήταν αποτέλεσμα των όσων γεγονότων υπήρξαν σχετικά μετά και την απομάκρυνση του Τυχικού.

Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αλλαγές προς το παρόν

«Δεν μπορούμε να πούμε τι αλλαγές θα υπάρξουν προτού αυτές αποφασιστούν και τεθούν συγκεκριμένα ενώπιον της Ιεράς Συνόδου», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Ιερά Σύνοδος έχει αποφασίσει να ανοίξει διαδικασία διαβούλευσης το επόμενο διάστημα.

Εκλογές Μητροπολιτών και Τριπρόσωπο

Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε ότι φαίνεται να υπάρχει πρόθεση αλλαγής μιας μακρόχρονης παράδοσης, καθώς η Εκκλησία της Κύπρου είχε «τη μεγαλύτερη συμμετοχή λαϊκού στοιχείου από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες».

Σύμφωνα με όσα είπε, ειδικά για την εκλογή Μητροπολίτη, «υπάρχει πρόθεση να καταργηθεί το Τριπρόσωπο και να περάσει ουσιαστικά η διαδικασία στην Ιερά Σύνοδο», διευκρινίζοντας πάντως ότι και σήμερα η τελική απόφαση ανήκει στη Σύνοδο.

Πειθαρχικές και όχι ποινικές διαδικασίες

Αναφερόμενος στις πειθαρχικές διαδικασίες, τόνισε ότι «η Εκκλησία δεν έχει ποινική δικαιοδοσία. Ποινική δικαιοδοσία έχει το κράτος», εξηγώντας ότι πρόκειται για εσωτερικές πειθαρχικές ποινές.

Υπενθύμισε ότι είχαν διατυπωθεί επιφυλάξεις για τον Καταστατικό Χάρτη του 2010, καθώς «είχαν υιοθετηθεί πάρα πολύ αυστηρές διαδικασίες ποινικής δικονομίας, που στην πράξη αποδείχθηκαν δύσκολες να εφαρμοστούν».

Αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα με τον τέως Μητροπολίτη Τυχικό

Κατά το τέλος της παρέμβασης του στην εκπομπή σημείωσε ότι η αφορμή για τη συζήτηση της αλλαγής στο Καταστατικό Χάρτη «ήταν αναμφίβολα τα όσα έγιναν με τον Μητροπολίτη Πάφου», προσθέτοντας ότι δεν είναι αρνητικό να επανεξετάζεται το καταστατικό πλαίσιο.

«Οι διαδικασίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κάτι στατικό», κατέληξε.





Διαβάστε επίσης: Δικηγόροι Φιλίππας: Ζητούν από Τσικίνη διαγραφή αναρτήσεων στα σόσιαλ