Σε μία ακόμα κανονιστική ρύθμιση που κατοχυρώνει επαγγελματικά το στελεχιακό δυναμικό της Εθνικής Φρουράς, προχώρησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, δήλωσε την Πέμπτη, έπειτα από συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της, Μαρίνος Σιζόπουλος.

«Συγκεκριμένα, έχει ρυθμίσει ώστε τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς που συμμετέχουν σε επικίνδυνες αποστολές, πέραν του επιδόματος που λαμβάνουν να έχουν εξασφαλισμένη ασφάλιση ή ασφαλιστική κάλυψη, ώστε σε περίπτωση θανάτου ή σε περίπτωση ατυχήματος, που θα προκαλέσει μόνιμη ανικανότητα κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, η οικογένεια τους, καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη τους, να τυγχάνουν συγκεκριμένης χρηματικής αποζημίωσης, η οποία σύμφωνα και με τον νόμο δεν θα φορολογείται», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή Άμυνας συζήτησε σήμερα τον «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Επιδόματα Επικίνδυνης Αποστολής Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2025, και συγκεκριμένα για την ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση θανάτου ή πρόκλησης μόνιμης ολικής ανικανότητας εργασίας μέλους του Στρατού της Δημοκρατίας, το οποίο ήταν δικαιούχο επιδόματος δυνάμει των προνοιών των Κανονισμών, εφόσον ο θάνατος ή η ανικανότητα επισυνέβη κατά την άσκηση των καθηκόντων του για τα οποία θα λάμβανε επίδομα.

Στις δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, Μαρίνος Σιζόπουλος, είπε ότι η Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρία σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και τη Νομική Υπηρεσία, προχώρησε σε μία ακόμα κανονιστική ρύθμιση που κατοχυρώνει επαγγελματικά το στελεχιακό δυναμικό της Εθνικής Φρουράς.

Σε ερώτηση αν υπάρχει σκέψη για αποστολή στρατευμάτων σε άλλες χώρες, ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι δεν είναι μόνο θέμα αποστολής στρατευμάτων σε άλλες χώρες.

«Είναι ένα θέμα, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται σε συζήτηση στην Επιτροπή Άμυνας από το 2024, στο πλαίσιο ρύθμισης συγκεκριμένων κανονισμών, όμως χρειαζόταν μια σημαντική επεξεργασία λόγω κάποιων ενστάσεων που υπήρχαν από διάφορα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας και για αυτό ακριβώς δόθηκε ένας χρόνος διαβουλεύσεων και για αυτό θεωρώ ότι μέσα στο πλαίσιο μιας αγαστής συνεργασίας, τελικά καταλήξαμε σε ένα κοινά συμφωνημένο κείμενο το οποίο θα μπορέσει σε πρώτη φάση να δώσει την ασφαλιστική κάλυψη σε αυτά τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς και την ίδια στιγμή να ανοίξει το δρόμο και την προοπτική, ώστε σταδιακά το σύνολο των επαγγελματικών στελεχών της Εθνικής Φρουράς να τυγχάνουν μιας συγκεκριμένης ασφαλιστικής κάλυψης», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι η ασφάλεια θα είναι από το κράτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ