Όσον αφορά τα ταξίδια από χώρα σε χώρα χωρίς περιορισμούς και την απόλαυση μικρότερων ουρών στον έλεγχο στοιχείων, υπάρχει μια ελίτ κατηγορία διαβατηρίων με μεγαλύτερη ισχύ από άλλα. Ποια είναι λοιπόν τα πιο ισχυρά διαβατήρια για το 2026;

Τα τρία κορυφαία διαβατήρια, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του Henley Passport Index, ανήκουν σε ασιατικές χώρες. Συγκεκριμένα η Σιγκαπούρη βρίσκεται στην 1η θέση και η Ιαπωνία με τη Νότια Κορέα ισόβαθμες στη δεύτερη.

Οι πολίτες της Σιγκαπούρης απολαμβάνουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 192 από τις 227 χώρες και εδάφη που παρακολουθεί ο δείκτης, ο οποίος δημιουργήθηκε από τη λονδρέζικη εταιρεία συμβούλων παγκόσμιας ιθαγένειας και διαμονής Henley & Partners και χρησιμοποιεί αποκλειστικά δεδομένα της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport Association).

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ακολουθούν από κοντά, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 188 προορισμούς.

Η Henley κατατάσσει πολλές χώρες με την ίδια βαθμολογία σε μία θέση στην κατάταξή της, οπότε πέντε ευρωπαϊκές χώρες μοιράζονται την 3η θέση: η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, η Σουηδία και η Ελβετία. Όλες έχουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 186 χώρες και εδάφη.

Η 4η θέση καταλαμβάνεται επίσης αποκλειστικά από ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσά τους με βαθμολογία 185, όπως και οι: Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Νορβηγία.

Την 5η θέση, με βαθμολογία 184, κατέχουν η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην 11η θέση βρίσκεται η Βουλγαρία και η Ρουμανία, στη 12η το Μονακό ενώ στη 13η η Χιλή.

Η Κύπρος βρίσκεται στη 14η θέση και μετά ακολουθεί στη 15η η Ανδόρα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ