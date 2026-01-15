Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεδριάζει σήμερα στην Κύπρο, για πρώτη φορά, το Κολλέγιο των Επιτρόπων, υπό την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν και το σύνολο των Ευρωπαίων Επιτρόπων, θα βρίσκονται στο νησί για διήμερη επίσκεψη εργασίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κα. Φον ντερ Λάιεν, στις 11:30 το πρωί θα περιηγηθεί κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία, συνοδευόμενης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η σύνοδος των Κολλεγίου των Επιτροπών θα αρχίσει μετά το μεσημέρι, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο λιμάνι Λεμεσού.

Λίγο μετά τις δύο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποδεχθεί την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μαζί θα επισκεφθούν έκθεση στον χώρο του λιμανιού.

Ακολούθως, θα έχουν κατ' ιδίαν συνάντηση και στις πέντε το απόγευμα θα προβούν σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Στις 7:30 το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει δείπνο προς τα μέλη του Κολλεγίου των Επιτρόπων, σε εστιατόριο στη Λευκωσία.