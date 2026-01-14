Το Ανώτατο Δικαστήριο διαφοροποίησε προηγούμενη πρωτόδικη απόφαση και αύξησε το ποσό αποζημίωσης για τις σωματικές βλάβες που υπέστη στρατιώτης που υπηρετούσε την 11η Ιουλίου 2011, όταν σημειώθηκε η έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης».

Πρόκειται για πολιτική έφεση με τον Γενικό Εισαγγελέα ως εφεσείοντα και τον Ανδρέα Χριστοδούλου ως εφεσίβλητου. Το Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του ότι η πρωτόδικη απόφαση διαφοροποιείται κατά τρόπο που το ποσό των €80.000 ως γενικές αποζημιώσεις, αντικαθίσταται με το ποσό των €90.000, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια μελλοντικών απολαβών, η οποία καθορίζεται σε €50.000

Στην απόφασή του, η οποία ήταν ομόφωνη, το Δικαστήριο αναφέρει ότι η 11η Ιουλίου 2011, ήταν μια δύσκολη μέρα για την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς η έκρηξη που συνέβη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», είχε σαν αποτέλεσμα, πέραν από την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών, τον θάνατο αριθμού ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων.

O εφεσίβλητος, προσθέτει, ηλικίας 19 ετών, όντας στρατιώτης τότε, υπηρετούσε στην εν λόγω ναυτική βάση. Κατά την ως άνω ημερομηνία βρισκόταν σε εντεταλμένη υπηρεσία εντός της ναυτικής βάσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο ίδιος συνεπεία της έκρηξης. Ειδικότερα, υπέστη βλάβη στην ακοή και στα δύο του αυτιά, με αποτέλεσμα, το 2015 που εξετάστηκε για τελευταία φορά, να παρουσιάζει ελαφριά βαρηκοΐα στις χαμηλές και τις μεσαίες συχνότητες και σοβαρού βαθμού βαρηκοΐα στις ψηλές συχνότητες. Περαιτέρω, και στα δύο αυτιά υφίστανται εμβοές, οι οποίες, όπως και η βαρηκοΐα είναι μόνιμες.

Ο εφεσίβλητος, με την αγωγή που καταχώρησε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας (το πρωτόδικο Δικαστήριο), αξίωνε γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για τις σωματικές βλάβες που υπέστη, τον πόνο, την ταλαιπωρία και την απώλεια ανέσεων, καθώς και για απώλεια μελλοντικών εισοδημάτων.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, με την απόφαση του, ημερομηνίας 31.05.2016, επιδίκασε προς όφελος του εφεσίβλητου και εναντίον του εφεσείοντα το ποσό των €80.000 ως γενικές αποζημιώσεις με νόμιμο τόκο από 11.7.2011 μέχρι εξόφλησης. Περαιτέρω, απέδωσε στον εφεσίβλητο τις συμφωνηθείσες ειδικές αποζημιώσεις, ήτοι το ποσό των €168,79 με νόμιμο τόκο από 30.09.11 μέχρι εξόφλησης, ως και τα έξοδα της διαδικασίας.

Η ως άνω απόφαση, αναφέρεται, δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις δύο πλευρές. Συναφώς, ο εφεσείων, με τον μοναδικό λόγο έφεσης που προωθεί, προβάλλει πως το επιδικασθέν ποσό των γενικών αποζημιώσεων είναι έκδηλα υπερβολικό, ενώ ο εφεσίβλητος, δια της αντέφεσης που καταχώρισε, προσβάλλει με τρεις λόγους, πτυχές της εκκαλούμενης απόφασης.

Οπως αναφέρει η απόφαση του Ανωτάτου, έχοντας υπόψη τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατ’ εφαρμογή της μεθόδου του κατ’ αποκοπή ποσού για τον υπολογισμό της απώλειας των μελλοντικών του εισοδημάτων, και ειδικότερα την ηλικία του εφεσίβλητου, 19 ετών κατά το χρόνο του ατυχήματος (και 24 ετών κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης), το γεγονός ότι δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του υδραυλικού και μηχανικού αυτοκινήτων για το οποίο εκπαιδεύτηκε, και εν γένει το γεγονός ότι πρέπει να αποφεύγει να εκτίθεται σε επαγγέλματα όπου προκαλείται θόρυβος, κρίνουμε το κατ’ αποκοπή ποσό των €50.000 ως δίκαιο και εύλογο, υπό τις περιστάσεις.

