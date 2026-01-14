Θα συνεχίσει τον αγώνα της για διόρθωση και βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ανακοίνωσε η ΠΟΕΔ την Τετάρτη, εκφράζοντας την «απογοήτευσή» με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει μονομερώς, όπως αναφέρει, στην κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, και με τα κόμματα που το ψήφισαν.

Σε ανακοίνωσή της μετά τη συνέδρια την Τετάρτη του Εκτελεστικού Διοικητικού της Συμβουλίου για τη νομοθεσία που ψηφίστηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025 σε σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός κόσμος «δηλώνει, για ακόμη μια φορά, την απογοήτευσή του σε σχέση με την απόφαση του ΥΠΑΝ τον Μάιο του 2025 να προχωρήσει μονομερώς στην κατάθεση στη Βουλή, ενός μη συμφωνημένου Νομοσχεδίου».

«Αυτός ήταν και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο προκλήθηκε κρίση στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης», αναφέρει η ΠΟΕΔ, σημειώνοντας ότι η οργάνωση κατέθεσε σειρά τεκμηριωμένων θέσεων, και «δυστυχώς μέρος αυτών δεν λήφθηκε υπόψη από το ΥΠΑΝ», όπως αναφέρει. Αντίθετα, προσθέτει, «το ΥΠΑΝ παρουσιάστηκε ανυποχώρητο σε βασικές του θέσεις, τις οποίες ουδέποτε τεκμηρίωσε επιστημονικά».

Σημειώνει ακόμη ότι «η απογοήτευση του εκπαιδευτικού κόσμου αφορά και στα κοινοβουλευτικά κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ καθώς και προς ανεξάρτητους ή/και άλλους βουλευτές, που μέσα από τις θέσεις και τελικά την ψήφο τους, ψήφισαν μια Νομοθεσία, η οποία εμπεριέχει πολλές ασάφειες, κενά και αντιφάσεις».

Τελικά ψηφίστηκε μια νομοθεσία «η οποία όχι μόνο δεν γεφύρωσε τις διαφορές μεταξύ ΥΠΑΝ και ΠΟΕΔ αλλά τις έχει διευρύνει», προσθέτει.

Η εκπαιδευτική οργάνωση κάνει επίσης αναφορά σε «μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια» από διάφορους κύκλους «να δαιμονοποιηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα, να στοχοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί, να υπονομευθεί το κύρος και η αξιοπρέπειά τους και κατ’ επέκταση να πληγεί το Δημόσιο Σχολείο». Δυστυχώς, σημειώνει, τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, «λέχθηκαν πολλά, τα οποία δημιούργησαν ένα τοξικό κλίμα, τα αποτελέσματα του οποίου δυστυχώς βιώνουμε στα σχολεία μας, με την περαιτέρω αύξηση ατεκμηρίωτων καταγγελιών κατά εκπαιδευτικών αλλά και την καταγραφή απαξιωτικών συμπεριφορών απέναντι σε εκπαιδευτικούς».

«Αφέθηκε δυστυχώς να εννοηθεί ότι η αλλαγή των Κανονισμών που αφορούσε στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, θα διόρθωνε όλα τα προβλήματα που εντοπίζονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και ταυτόχρονα θα βελτίωνε τα μαθησιακά αποτελέσματα», αναφέρει. «Ως εκπαιδευτικοί και έχοντας την εμπειρία της σχολικής καθημερινότητας, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη νεοψηφισθείσα Νομοθεσία, όχι μόνο δεν θα βελτιώσει, αντίθετα θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν προσθετικά στους λόγους για τους οποίους τα μαθησιακά αποτελέσματα δε θα βελτιωθούν», προσθέτει.

Η ΠΟΕΔ δηλώνει ότι, «γνωρίζοντας την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον εκπαιδευτικό κόσμο, στις νέες γενιές αλλά και στην κοινωνία» θα συνεχίσει να διεκδικεί και να αγωνίζεται για το καλό του Δημόσιου Σχολείου. «Ως εκ τούτου, ο αγώνας μας για διόρθωση και βελτίωση της νεοψηφισθείσας νομοθεσίας θα συνεχιστεί. Στόχος μας παραμένει η ουσιαστική στήριξη του Δημόσιου Σχολείου και των λειτουργών του», αναφέρει.

Για τον λόγο αυτό, σημειώνει, «η ΠΟΕΔ παραμένει σε εγρήγορση, αξιολογώντας διαρκώς τα δεδομένα και συμβάλλοντας, μέσα από τη δράση της, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος».

Πηγή: ΚΥΠΕ