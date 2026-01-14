Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας θέματα στρατηγικής και τεχνολογικής ανάπτυξης των Αρχών Επιβολής του Νόμου συζήτησαν σε σημερινή τους συνάντηση ο κ. Θεμιστός Αρναούτης Αρχηγός Αστυνομίας, ο Γενικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών Τεχνολογίας Οργανισμών Επιβολής του Νόμου (ENLETS) κ. Patrick Padding και η Συντονίστρια των ομάδων εργασίας του Δικτύου κ. Martina Verdiesen.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, θέματα στρατηγικής ανάπτυξης σε σχέση με τον τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό στο πλαίσιο επιβολής του Νόμου, η τεχνολογική υποστήριξη Επιχειρησιακών Κέντρων (C3), η πράσινη αστυνόμευση και ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών Επιβολής του Νόμου.

Η επίσκεψη των δύο ευρωπαίων αξιωματούχων στο Αρχηγείο Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Συνεδρίου των Εθνικών Αντιπροσώπων του Δικτύου ENLETS, που πραγματοποιείται στην Κύπρο.