Διάταγμα εξαήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον των δυο αδελφών, 30 και 20 χρόνων, σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου σε βάρος 36χρονου, που διαπράχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2025, στην οδό Ανεξαρτησίας.

Οι δυο καταζητούνταν και συνελήφθηκαν στις 3 Ιανουαρίου, από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη σκάφους στη θαλάσσια περιοχή Ορμήδειας.

Χθες παραδόθηκαν στο ΤΑΕ Λεμεσού, όπου ανακρίθηκαν και το πρωί της Τετάρτης οδηγήθηκαν στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την κράτηση τους για περίοδο έξι ημερών.

Για την υπόθεση καταζητείται και ο πατέρας τους, ο οποίος φέρεται να μεσολάβησε για την εξασφάλιση του σκάφους με το οποίο επιχείρησαν να διαφύγουν οι δυο ύποπτοι.

Μεταξύ των αδικημάτων που διερευνώνται εναντίον τους περιλαμβάνονται τα αδικήματα της συνωμοσίας για φόνο, απόπειρας φόνου, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, τραυματισμού, οπλοφορίας και μαχαιροφορίας.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε γύρω στις 19:00, της 20ης Δεκεμβρίου, ενώ το θύμα βρισκόταν σε καφετέρια. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ομάδα προσώπων του επιτέθηκε χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ακολούθως, ένας εκ των δραστών τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη.

