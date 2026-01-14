Ένταση και μικροσυμπλοκές σημειώθηκαν σήμερα, Τετάρτη στα κατεχόμενα κατά τη διάρκεια μαζικής κινητοποίησης πέντε τουρκοκυπριακών συντεχνιών, οι οποίες διαμαρτυρήθηκαν κατά της οικονομικής πολιτικής της «κυβέρνησης». Το κλίμα οξύνθηκε όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν σε ξενοδοχείο της κατεχόμενης Λευκωσίας, όπου ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου για τα πεπραγμένα της τετραετίας.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, οι τ/κ συντεχνίες KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS και KTOEÖS, με τη στήριξη των συντεχνιών στην «αρχή» ηλεκτρισμού και τις τηλεπικοινωνίες, συγκεντρώθηκαν αρχικά σε κεντρικό σημείο της κατεχόμενης Λευκωσίας. Αίτημά τους ήταν η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού βάσει της αύξησης του κόστους ζωής και η επικαιροποίηση των φορολογικών κλιμάκων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του «κυβερνητικού» συνασπισμού.

Κρατώντας πανό με αναφορές σε «δωροδοκίες» και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Παραιτηθείτε» και «Δεν θέλουμε κυβέρνηση που κλέβει», οι διαδηλωτές πορεύτηκαν προς το ξενοδοχείο όπου ο «πρωθυπουργός» παρουσίαζε στα τ/κ μέσα ενημέρωσης το έργο της «κυβέρνησης» κατά την τελευταία τετραετία. Εκεί αποδοκίμασαν «υπουργούς» και «βουλευτές» που προσέρχονταν στην εκδήλωση, απαιτώντας απαντήσεις για ζητήματα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης στους τομείς της παιδείας, της υγείας και της ενέργειας.

Η προσπάθεια των συνδικαλιστών να εισέλθουν στον χώρο της συνέντευξης Τύπου εμποδίστηκε από ισχυρές δυνάμεις της «αστυνομίας», με αποτέλεσμα να προκληθεί αναταραχή και σπρωξίματα μεταξύ των μελών των συντεχνιών και των «αστυνομικών».

Πηγή: ΚΥΠΕ