Στα λευκά ντύθηκα ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κύπρου, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Το κατάλευκο τοπίο δεν άργησε να κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολίτες έσπευσαν να μοιραστούν φωτογραφίες και στιγμιότυπα, αποθανατίζοντας τη σπάνια για τα δεδομένα του νησιού χειμωνιάτικη εικόνα.

Σημειώνεται ότι η θερμοκρασία απόψε θα πέσει στους μείον 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και στα ημιορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός, χωρίς να αποκλείεται και σε υπήνεμες περιοχές του εσωτερικού.

Μιλώντας στο Μεσημέρι και Κάτι ο Εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χρυσάνθου, ανέφερε ότι το ύψος του χιονιού στη χιονίστρα φτάνει αυτή τη στιγμή τα 30–31 εκατοστά. Σήμερα και αύριο αναμένεται αυξημένη ηλιοφάνεια με μέγιστες θερμοκρασίες 14–16 βαθμών στο εσωτερικό και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου παρατηρείται και τοπικός παγετός.

Ο κ. Χρυσάνθου σημείωσε ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρξει άνοδος θερμοκρασίας κατά 2–3 βαθμούς, με το σκηνικό να παραμένει γενικά ήρεμο. Από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο ο καιρός θα είναι παροδικά συννεφιασμένος, με μεμονωμένες βροχές και χιονόπτωση στις κορυφές του Τροόδους.

Από την Κυριακή, όπως τόνισε, ψυχρές αέριες μάζες θα επηρεάσουν την περιοχή, φέρνοντας αισθητή πτώση θερμοκρασίας και νέα χιονοπτώσεις στα ψηλότερα βουνά, ενώ και Δευτέρα–Τρίτη αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες τόσο τις ημέρες όσο και τις νύχτες.

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, το Τμήμα Μετεωρολογίας εκτιμά ότι μέχρι στιγμής ο Ιανουάριος έχει καλύψει περίπου το 47% του μέσου όρου του μήνα, ενώ οι χιονοπτώσεις στα ορεινά αναμένεται να ενισχύσουν τις ροές στα φράγματα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η βροχοφόρα περίοδος θα συνεχιστεί και προς το τέλος του μήνα, δίνοντας αισιόδοξα μηνύματα για την επάρκεια νερού.

*Φωτογραφία από τη σελίδα Καιρόφιλοι