Ο Κώστας Σχοινιού, φιλοξενήθηκε το πρωί, της Τετάρτης, 14 Ιανουαρίου, στη ψυχαγωγική εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Ήρθε και έδεσε», με τους Ανδρέα Δημητρόπουλο και Γιώτα Δαμιανού, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε για τη 38χρονη πορεία του ρόλου του ως Νικολάκης στην παιδική σκηνή Δώρου Κυριακίδη.

Ο Κύπριος ηθοποιός, ανέφερε τον στόχο των παραστάσεων λέγοντας τα εξής: «Μέσα από τις παιδικές μας σκηνές, κάναμε τα παιδιά να αγαπήσουν το θέατρο, μέσα από απλές κατανοητές, σύγχρονες παραστάσεις με πάρα πολύ γέλιο, διαδραστικότητα αλλά και πολύ όμορφα μηνύματα που έβγαιναν αδίαστα προς τα παιδιά αλλά και στους γονείς».

