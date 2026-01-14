Επτά λαξευτά σπήλαια και επτά προσκυνητάρια, αφιερωμένα στους επτά Αη-Γιώργηδες, κοσμούν τη βραχώδη περιοχή στη νοτιοδυτική πλευρά του Δήμου Γεροσκήπου και αποτελούν έναν φωτεινό φάρο διαφύλαξης της παράδοσης, του πολιτισμού και της ιστορίας του τόπου μας.

Πρόκειται για ένα μοναδικό σύμπλεγμα σπηλαίων και αρχαίων λαξευτών, υπόσκαφων τάφων, απλωμένο σε βραχώδες υψίπεδο, που μαρτυρεί τη διαχρονική παρουσία και τη βαθιά πνευματικότητα της περιοχής.

Μέσα σε έναν τεράστιο βράχο είναι λαξευμένο το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Δίπλα στο εκκλησάκι βρίσκεται φυσικό σπήλαιο, από το οποίο αναβλύζει νερό, προσδίδοντας στον χώρο ιδιαίτερο χαρακτήρα ιερότητας. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών έχουν τοποθετηθεί δύο ξύλινες σκάλες σε διαφορετικά σημεία, ώστε η πρόσβαση στα σπήλαια να είναι πιο εύκολη.

Το συγκεκριμένο έργο δεν έχει μόνο προσκυνηματικό χαρακτήρα, αλλά συνδυάζει και την εμπειρία της πεζοπορίας και της χαλαρής βόλτας, δίνοντας στον επισκέπτη την ευκαιρία να απολαύσει τις φυσικές ομορφιές του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μυστήριο προκαλεί ο υπόγειος διάδρομος που βρίσκεται σε λαξευτό σπήλαιο δίπλα από το εκκλησάκι. Ο διάδρομος αυτός οδηγεί απευθείας στο αγίασμα που βρίσκεται κάτω από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, στην κεντρική πλατεία της Γεροσκήπου.