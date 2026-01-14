Πιστή στην υπόσχεση που έδωσε στη γιαγιά της, Ελένη Ματθαίου, η δημοσιογράφος Έλλη Αυξεντίου συνεχίζει ακούραστα το εθελοντικό της έργο. Με στόχο να προσφέρει ελπίδα στους συνανθρώπους της, διοργανώνει αιμοδοσία σε κάθε μνημόσυνο της αγαπημένης της γιαγιάς.

Σε ανάρτηση αναφέρει: «όταν εμείς, χρειαστήκαμε αίμα, ένας από εσάς, μας το χάρισε.. και είμαστε ευγνώμων γι αυτό.. στις 18Ιανουαρίου 2026, από τις 10:00 - 12:00 μμ , θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία, στη μνήμη της γιαγιάς μου, Ελένης Ματθαίου, στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Παρασκευής, στα Λιβάδια - Λάρνακας.. 5η κατά σειρά αιμοδοσία, 5 χρόνια συμπληρώνονται από τη μέρα που μου έκλεισε το μάτι και πέταξε.. ως ατόφια Ελένη , με την υπόσχεση «για πάντα, μαζί» Σας περιμένουμε».