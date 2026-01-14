Στη σύλληψη μιας γυναίκας, ηλικίας 25 χρόνων, προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας που διαπράχθηκε, στις 12 Ιανουαρίου, σε βάρος διανομέα φαγητού, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 24χρονος διανομέας φαγητού κατήγγειλε ότι το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου, κατά την παράδοση παραγγελίας φαγητού, στην περιοχή της κοινότητας Ερήμης, ένα πρόσωπο του έκανε σήμα να σταματήσει για να παραδώσει την παραγγελία.

Ακολούθως, σύμφωνα με τον παραπονούμενο, το άγνωστο πρόσωπο τον έσπρωξε, καταφέρνοντας να του αποσπάσει χρηματικό ποσό, ενώ την ίδια στιγμή, τον προσέγγισαν ακόμη τέσσερα πρόσωπα, τα οποία παρέλαβαν την παραγγελία φαγητού. Στη συνέχεια και τα πέντε πρόσωπα τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων προέκυψε μαρτυρία εναντίον της 25χρονης, η οποία συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, με τις έρευνες να συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής.