Στα λευκά ντύθηκαν ορεινές περιοχές της Κύπρου μετά τις χιονοπτώσεις των τελευταίων ωρών. Μετά το Τρόοδος, φόρεσαν τα λευκά τους ο Αγρός και οι Πλάτρες.

Η κάμερα του Σίγμα βρέθηκε στο Τρόοδος και κατέγραψε το μαγευτικό χειμερινό τοπίο. Πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να απολαύσουν το χιόνι.

Το Τμήμα Δασών συμμετείχε στον εκχιονισμό δρόμων με σκοπό τη διευκόλυνση της μετακίνησης.

Σημειώνεται ότι απόψε η θερμοκρασία στο θα πέσει στους μείον 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός.