Οι καιρικές συνθήκες και ειδικότερα οι τελευταίες χιονοπτώσεις στα ορεινά έκαναν εφικτή για πρώτη φορά τη χρησιμοποίηση πίστας σκι για το κοινό. Συγκεκριμένα, ανοίγει από αύριο η ώρα 10:00 την Τετάρτη (14/01/2026) η πρώτη πίστα του σκι στο Τρόοδος, η οποία είναι η Sun Valley I (Aphrodite), σύμφωνα με ανάρτηση του Kitasweather.



Όπως αναφέρει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Kitasweather η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε μετά τις χιονοπτώσεις του τελευταίου 24ωρου καθώς το ύψος και η ποιότητα χιονιού είναι ικανοποιητικά για τη λειτουργία της συγκεκριμένης πίστας.



«Όσον αφορά τις υπόλοιπες πίστες, δεν υπάρχει το απαιτούμενο χιόνι και αφού δεν προβλέπεται άλλη αξιόλογη χιονόπτωση σύντομα, είναι άγνωστο το πότε και αν θα ανοίξουν» αναφέρει επίσης η ίδια ανακοίνωση.



Επίσης, σε λειτουργία θα τίθεται επί καθημερινής βάσεως το lift στην πίστα της North Face από τις 10:00 μέχρι τις 16:00, για να μπορεί το κοινό να απολαύσει τον περίπατο του και τη θέα από ψηλά.



*Να σημειώσουμε ότι το lift δεν θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς σκι για τη συγκεκριμένη πίστα».



