Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες της Αστυνομίας για το βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Europol και άλλων χωρών του εξωτερικού, δηλώνει ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος.

«Αναφορικά με την πορεία των ερευνών που αφορούν την ανάρτηση βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Πέμπτη, οι έρευνες από την Αστυνομία συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του.

Περαιτέρω, σημειώνει, «και για διασαφήνιση σημερινών μου δηλώσεων, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης, συνδράμουν διάφορες υπηρεσίες και τμήματα της Αστυνομίας, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Europol και άλλων χωρών»

Διαβάστε επίσης: Διαρροή βίντεο: Διόρισε ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή ο Γενικός Εισαγγελέας