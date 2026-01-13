Στην οικονομική ενίσχυση ευαγών ιδρυμάτων της πόλης και επαρχίας Λεμεσού προχώρησε και φέτος το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΒΕΛ, στο πλαίσιο εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στην παρουσία εκπροσώπων των ιδρυμάτων, ο Πρόεδρος του, Ανδρέας Τσουλόφτας, τόνισε το σημαντικό έργο που επιτελούν τα ιδρύματα και τη συμβολή τους στην υποστήριξη ευάλωτων και αναξιοπαθούντων πολιτών.

Οι εκπρόσωποι των ιδρυμάτων, προστίθεται, παρουσίασαν συνοπτικά τις δράσεις τους, αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες για τη σταθερή υποστήριξη του ΕΒΕΛ, υπογραμμίζοντας ότι η συνδρομή αυτή διευκολύνει ουσιαστικά το κοινωνικό τους έργο.

«Το 2025, το ΕΒΕΛ ξεχώρισε ως πρότυπο κοινωνικά υπεύθυνου οργανισμού, ενισχύοντας τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη», αναφέρει η ανακοίνωση και σημειώνει πως «μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες, προώθησε την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την κοινωνική συνεισφορά, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τον αθλητισμό και τη βιώσιμη κινητικότητα, ενώ ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ τοπικών φορέων, κοινοτήτων και επιχειρήσεων».

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει, εξάλλου, ότι το ΕΒΕΛ υλοποιεί δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως η λειτουργία του ως «Πράσινο Γραφείο» και με πιστοποίηση «Zero Waste Office», καθαρισμούς παραλιών σε συνεργασία με εταιρείες-μέλη και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ενώ διατηρεί και προβάλλει το Βιομηχανικό Μουσείου «Κυριάκος Χαμπουλάς».

Παράλληλα, προστίθεται, το Επιμελητήριο στηρίζει κοινωνικές πρωτοβουλίες, όπως τα «Χριστουγεννιάτικα Πακέτα Αγάπης» του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λεμεσού και προγράμματα θαλάσσιου εγγραματισμού και τεχνικής εκπαίδευσης σε σχολεία της περιοχής, ενώ προχώρησε στην αποκατάσταση της εξωτερικής περίφραξης του Ιδρύματος «Άγιος Στέφανος».

Επιπλέον, συνεχίζει, το ΕΒΕΛ προάγει τον αθλητισμό και τη βιώσιμη κινητικότητα μέσα από τη συνδιοργάνωση του Μαραθωνίου Λεμεσού και δράσεις ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας, ενώ διοργανώνει εκδηλώσεις για ενίσχυση του κοινωνικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων

«Με αυτές τις δράσεις, το ΕΒΕΛ επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ενεργού και υπεύθυνου φορέα, που συνδυάζει επιχειρηματική δραστηριότητα με ουσιαστική κοινωνική και πολιτιστική συνεισφορά, προάγοντας βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως παράδειγμα και πηγή έμπνευσης για άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ