Σοβαρά προβλήματα θέρμανσης οδήγησαν μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου Ακροπόλεως να παραμείνουν εκτός τάξης για δύο διδακτικές περιόδους ως ένδειξη διαμαρτυρίας, καθώς οι θερμάνσεις του σχολείου δεν λειτουργούσαν. Οι χαμηλές θερμοκρασίες καθιστούσαν αδύνατη την παραμονή στις αίθουσες, με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες να παγώνουν και να αδυνατούν να παρακολουθήσουν το μάθημα.

Παρά τα επανειλημμένα παράπονα που υποβλήθηκαν τόσο στη διεύθυνση του σχολείου όσο και στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, μέχρι στιγμής το ζήτημα δεν έχει τύχει ουσιαστικής αντιμετώπισης. Η κατάσταση αυτή προκαλεί εύλογη αγανάκτηση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, που ζητούν αυτονόητα ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες διδασκαλίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε ένα μόνο σχολείο. Σε αρκετές σχολικές μονάδες ανά την Κύπρο, μαθητές και διδακτικό προσωπικό αντιμετωπίζουν παρόμοιες αντιξοότητες, καθώς οι θερμάνσεις είτε δεν λειτουργούν είτε είναι ανεπαρκείς λόγω παλαιότητας και έλλειψης συντήρησης.

Ιδιαίτερη αντίφαση προκαλεί το γεγονός ότι κατά το 2025 εγκαταστάθηκαν κλιματιστικά σε περισσότερα από 80 σχολεία, προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες εξετάσεις σε ανθρώπινες και βιώσιμες συνθήκες. Ωστόσο, τα κλιματιστικά αυτά δεν αξιοποιούνται, ενώ το βασικό πρόβλημα των απαρχαιωμένων συστημάτων παραμένει άλυτο.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ρόλο της Κύπρου ως σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας και, μάλιστα, ως προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκης Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ώρα που η χώρα προβάλλει ευρωπαϊκές αξίες και πρόοδο, μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν μάθημα σε παγωμένες αίθουσες.

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση προϋποθέτει αξιοπρεπείς συνθήκες. Η άμεση επίλυση του προβλήματος θέρμανσης στα σχολεία δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα.