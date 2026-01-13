Ελεύθερη αφέθηκε και έχει ήδη εγκαταλείψει την Τουρκία η Κύπρια αεροσυνοδός που είχε προσαχθεί από τις τουρκικές Αρχές για την συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Άγκυρα, σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν ότι η Λευκωσία γνώριζε εξαρχής για την προσαγωγή, ενώ ξεκαθαρίζουν πως η αεροσυνοδός αφέθηκε ελεύθερη και αποχώρησε από τη χώρα.

Την υπόθεση αποκάλυψε σήμερα η τουρκική ιστοσελίδα Τ24, κάνοντας λόγο για προσαγωγή της αεροσυνοδού από το ξενοδοχείο όπου διέμενε, έπειτα από πρωτοβουλίες της ΜΙΤ. Η αεροσυνοδός ήταν μέλος του πληρώματος που είχε μεταφέρει το μοιραίο τζετ στην Τουρκία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα, στο αρχικό στάδιο της ανάκρισης δεν προέκυψε κανένα «απτό» στοιχείο σε βάρος της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: H ΜΙΤ εμπλέκει «Κύπρια αεροσυνοδό» στη συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους