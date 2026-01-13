Συλλογική σύμβαση με την οποία συμφωνούνται οι όροι απασχόλησης του προσωπικού όλων των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) και Επιτροπών Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΕΚΕ) που υπάγονται κάτω από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), υπογράφηκε στις 13 Ιανουαρίου 2026 μεταξύ της Παγκύπριας Συντεχνίας Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ, της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπηρεσιών Κύπρου ΟΥΥΚ ΣΕΚ, και του ΠΣΣΕ.

Σε ανακοίνωση το ΠΣΣΕ αναφέρει ότι η συλλογική σύμβαση, η οποία καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων των ΣΚΕ/ΕΚΕ μελών των ΕΣΣΕ και κατ’ επέκταση του ΠΣΣΕ, αφορά την περίοδο 2026-2028 και ρυθμίζει θέματα υπερωριών, αδειών, ταμείο προνοίας, επιδόματα, ωφελήματα και παράλληλα εφαρμόζει ενιαίες και ομοιόμορφες κλίμακες μισθοδοσίας.

Προσθέτει ότι καταλυτικό ρόλο στη θετική κατάληξη της όλης διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης είχε και ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας Γιάννης Νικολαΐδης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ Ηλίας Δημητρίου ανέφερε ότι μετά την πρόσφατη ψήφιση των Κανονισμών του ΠΣΣΕ, η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για την ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος και κυρίως του κομβικού ρόλου των ΣΚΕ/ΕΚΕ στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας και πρόσθεσε πως η Σύμβαση καλύπτει αρκετά κενά που υπήρχαν και διασφαλίζει αξιοπρεπείς όρους εργασίας.

«Αποτελεί υποχρέωση η στήριξη αυτών των ιστορικών και μοναδικών στο είδος τους θεσμών αλληλεγγύης και ιδιαίτερα των εργαζόμενων της πρώτης γραμμής», πρόσθεσε.

Ο κ. Δημητρίου είπε ακόμη ότι εάν δεν συνεχίσουμε να επενδύουμε και να στηρίζουμε τα ΣΚΕ/ΕΚΕ, τότε θα χαθεί ο πιο σημαντικός κρίκος της αλυσίδας κοινωνικής συνοχής, αφού λειτουργούν προγράμματα/δομές στήριξης και προστασίας βρεφών, παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων ευάλωτων ομάδων.

Το ΠΣΣΕ αναφέρει ότι αποτελεί το συντονιστικό όργανο των εθελοντικών οργανώσεων του τόπου και βασικοί του στόχοι είναι χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ