Στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» μίλησε ο Πέτρος Σαββίδης για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατασκευάζονται στην Κύπρο και αποστέλλονται στην Ουκρανία, δίνοντας λεπτομέρειες για τη δράση και τα χαρακτηριστικά τους.

Όπως ανέφερε, «να πούμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η Swarmly. Έχει έδρα τη Λεμεσό και δραστηριοποιείται στην σχεδιασμό και στην κατασκευή από το 2018». Σύμφωνα με τον ίδιο, «μέχρι σήμερα έχει κάποιες σημαντικές εξαγωγικές επιτυχίες και σημαντικός αριθμός αυτό δεν ανακοινώθηκε από την εταιρεία, αλλά γνωρίζουμε ότι ενεργούν με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις στη σύγκρουση με τη Ρωσία».

Αναφερόμενος στη φύση των drones, διευκρίνισε: «Για να μην υπάρξει κάποιο μπέρδεμα, κάποια σύγχυση, αυτά δεν είναι οπλισμένα, δεν είναι εξοπλισμένα». Όπως εξήγησε, «ο σκοπός αυτών των ντρόουνς και θα πούμε λίγο για τα χαρακτηριστικά τους, μπορούν να πετούν μέχρι τέσσερις ώρες, δηλαδή έχουν παταρίες, μπορούν να πετούν τέσσερις ώρες σε εμβέλεια 50 χιλιομέτρων από το σταθμό ελέγχου, που είναι μεγάλη απόσταση αυτή, και έχουν βάρος 25 κιλά και μπορούν να μεταφέρουν ηλεκτροπτικά και θερμικά συστήματα παρατήρησης».

Ο Πέτρος Σαββίδης τόνισε τη σημασία τους για την Εθνική Φρουρά, σημειώνοντας ότι «η ένταξή τους στην Εθνική Φρουρά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι στο παρελθόν ο παραδοσιακός τρόπος που αξιοποιούσε το πυροβολικό ήταν μέσω παρατηρητών αξιωματικών με τα κιάλια και τους χάρτες. Παραδοσιακά πράγματα, τα οποία πλέον έχουν εκλείψει». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η μορφή των σύγχρονων συγκρούσεων έχει ξεφύγει κατά πολύ».

Σε σχέση με τη λειτουργία τους στο πεδίο της μάχης, ανέφερε ότι «με αυτά τα συστήματα όμως, που εντάχθηκαν στον πυροβολικό της Εθνικής Φρουράς, θα μπορούν αυτά να σηκωθούν, τέσσερις ώρες είναι αρκετός ο χρόνος, θα μπορούν να πάνε μέχρι σε βάθος 50 χιλιομέτρων και θα μπορούν με ακρίβεια διαθέτουν συστήματα, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν ακαριαία, θα έλεγα, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, τις θέσεις με συντεταγμένες των εχθρικών στόχων». Πρόσθεσε ότι «η διαδικασία προσβολής στόχων είναι σχεδόν αυτοποιημένη και ακαριαία, δηλαδή χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση».

Ξεκαθάρισε επίσης τον ρόλο τους, λέγοντας πως «ουσιαστικά μιλάμε για κατασκοπευτικά κάπως. Είναι αναγνωριστικά. Είναι επιτήρηση του πεδίου της μάχης, αποκάλυψη στόχων και στοχοποίηση». Αναφερόμενος στο ανθρώπινο δυναμικό, σημείωσε ότι «προσωπικό έχουμε να τα δουλεύουν αυτά, καταρτισμένο, μελετημένο, εξοπλισμένο, εκπαιδευμένο».

Ο κ. Σαββίδης μίλησε και για τη χρηματοδότηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, επισημαίνοντας ότι «με το SAFE, η εμπλοκή της Κύπρου στο SAFE, έχει δώσει ένα επιπλέον ποσό, περίπου 220 εκατομμύρια, καθαρά για εξοπλιστικά προγράμματα, πέραν των 170-180 που έχουμε αιτήσει ως στον αμυντικό προϋπολογισμό». Όπως είπε, «είμαστε πλέον στη θέση να διαθέτουμε 400 συν εκατομμύρια, που είναι αρκετά, αλλά δεν είναι υπερβολικό το ποσό. Χρειαζόμαστε και επιπλέον».

Αναφερόμενος στα προβλήματα στελέχωσης, σημείωσε: «Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο ξεκίνησε με τη μείωση της στρατηγικής θητείας το 2016, που ήταν, κατά την άποψή μου, εγκληματικό αυτό το συμβάν. Συν την πρόσληψη των συμβασιούχων οπλιτών, που είναι αναγκαίοι». Όπως είπε, «δεν μπορεί η Εθνική Φρουρά πλέον με τη μείωση της στρατηγικής θητείας να λειτουργήσει χωρίς επιχειρήσεις».

Σε ό,τι αφορά τη φύση της εταιρείας, ξεκαθάρισε ότι «η εταιρεία αυτή είναι ιδιωτική, υπάρχουν μέτοχοι και δεν έχει καμιά σχέση με την κυβέρνηση. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Η ανάπτυξη των συστημάτων έγινε με πόρους των μετόχων». Πρόσθεσε ότι «τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια συνεργάζεται σε εθελοντική βάση με την Εθνική Φρουρά. Χωρίς πληρωμή».

Όπως ανέφερε, «η εταιρεία προσέφερε το προσωπικό της και τα συστήματα. Η Εθνική Φρουρά μπόρεσε και είδε στην πράξη, μέσα από τις διορθώσεις πραγματικών βολών με βλήματα, τη χρησιμοποίηση αυτού του συστήματος». Παράλληλα, σημείωσε ότι «χθες έγινε η τελετή που προσέφερε ένα πλήρες σύστημα που περιλαμβάνει το σταθμό ελέγχου πάνω σε όχημα τροχοφόρου συν δύο τέτοια μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι, «υπάρχουν ήδη κάποιες εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας… το σημαντικό κομμάτι είναι να ξεφύγουμε από το επίπεδο του πειραματισμού και να πάμε πλέον στην παραγωγή προϊόντων».