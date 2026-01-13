Η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια έντονη και παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας, η οποία επιδεινώνει σημαντικά την υδατική κατάσταση του νησιού.

Τα επίπεδα πληρότητας των φραγμάτων παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία στις αρμόδιες αρχές.

Η βροχόπτωση των τελευταίων μηνών δεν επαρκεί για την αναπλήρωση των υδατικών αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι πιέσεις στο σύστημα ύδρευσης.

Εάν η κατάσταση συνεχιστεί, είναι πιθανό να προκύψουν προβλήματα στην παροχή νερού τόσο για οικιακή όσο και για αγροτική χρήση.

Ο αγροτικός τομέας αναμένεται να δεχθεί ισχυρό πλήγμα, με μειωμένες αποδόσεις και αυξημένο κόστος παραγωγής. Παράλληλα, ενδέχεται να επηρεαστεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης λόγω αυξημένης ζήτησης.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστικές και διαδοχικές βροχοπτώσεις, η διαχείριση των υδατικών πόρων θα καταστεί ακόμη πιο δύσκολη.

Συνεχίζονται οι βροχές

Με τις βροχές που σημειώνονται και σήμερα, Τρίτη, αναμένεται να καλυφθεί ακόμη ένα μέρος της συνολικής βροχόπτωσης του Ιανουαρίου. Η πλήρης αποτίμηση της καιρικής διαταραχής που επηρεάζει την περιοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, όταν θα υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα στοιχεία από τις μετρήσεις βροχόπτωσης.

Αύξηση εισροών νερού το τελευταίο 24ωρο

Η εισροή νερού στα φράγματα κατά το τελευταίο 24ωρο ανήλθε στα 0.789 Εκατομμύρια Κυβικά Μέτρα (Ε.Κ.Μ.). Από τη 1η Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα, η συνολική εισροή νερού ανέρχεται στα 5.587 Ε.Κ.Μ.

Στο 10,2% η πληρότητα των φραγμάτων

Η συνολική πληρότητα των φραγμάτων αυξήθηκε στο 10,2% σήμερα, Τρίτη (13/01/2026), από 10,0% που βρισκόταν χθες, Δευτέρα (12/01/2026). Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα των φραγμάτων ανερχόταν στο 26,6%, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος του υδατικού ελλείμματος.

Σημαντικές εισροές σε Ασπρόκρεμμο και Αρμίνου

Οι εισροές νερού συνεχίζονται σε αρκετά φράγματα, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στο φράγμα Ασπρόκρεμμου, όπου εισέρρευσαν 0.317 Ε.Κ.Μ. νερού το τελευταίο 24ωρο. Σημαντική εισροή σημειώθηκε και στο φράγμα Αρμίνου, με 0.149 Ε.Κ.Μ. νερού.

Μειωμένες εισροές στον Κούρη λόγω χιονόπτωσης

Στο φράγμα Κούρη παρατηρείται μείωση των εισροών σε σχέση με τα προηγούμενα 24ωρα, εξέλιξη που αποδίδεται στην εκτεταμένη χιονοκάλυψη που καταγράφηκε στην περιοχή. Ωστόσο, με το γρήγορο λιώσιμο των χιονιών σε χαμηλότερα υψόμετρα, εκτιμάται ότι οι εισροές θα αυξηθούν εκ νέου τις επόμενες ημέρες.

Περιορισμένες βροχές το επομενο διάστημα

Παρόλο που δε διαφαίνονται γενικευμένες και αξιόλογες βροχοπτώσεις στο άμεσο επόμενο διάστημα, κάποιες εισροές αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς οι μεγάλοι ποταμοί παρουσιάζουν πλέον συνεχή ροή νερού προς τα φράγματα.

Παρά τη βελτίωση που παρατηρείται, τονίζεται ότι απαιτούνται πολλές ακόμη βροχές για να ξεπεραστεί η ανομβρία και να αποκτήσουν τα φράγματα ικανοποιητικά αποθέματα. Από εδώ και πέρα, ωστόσο, με κάθε νέα βροχόπτωση θα είναι ευκολότερη η κατάληξη νερού στα φράγματα.

Αρνητικό ενδεχόμενο μια παρατεταμένη ξηρασία

Σε περίπτωση που ακολουθήσει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αξιόλογες βροχές μέσα στις επόμενες 2–3 εβδομάδες, η εξέλιξη αυτή θα θεωρηθεί αρνητική και θα απαιτηθούν πολύ περισσότερες βροχοπτώσεις για ουσιαστική βελτίωση της υδατικής κατάστασης.

Η ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και υπεύθυνη χρήση καθίσταται πλέον επιτακτική για την αποφυγή σοβαρότερων επιπτώσεων.

