Σε παρέμβαση το στο Μεσημέρι και Κάτι ο Ντίνος Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Αστικών Ταξί επισήμανε το πρόβλημα και τη στρέβλωση που προκύπτει απο τις εφαρμογές μετακίνησης στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Όπως ανέφερε ο κύριος Κωνσταντίνου, πρόβλημα σήμερα, και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έχει να κάνει με τις εφαρμογές μετακίνησης, οι οποίες εδώ και χρόνια λειτουργούν χωρίς να τηρούν τις έδρες, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Δηλαδή, ταξί από άλλες πόλεις μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο, έχουν ενεργοποιημένη την εφαρμογή και η εφαρμογή τους δίνει δουλειά από το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει προκράτηση.

Αυτό το πρόβλημα, σε συνδυασμό με την πειρατεία, όπως τη γνωρίζουμε, είτε από ιδιωτικά οχήματα είτε από άλλες κατηγορίες οχημάτων που δεν είναι αστικά ταξί τους αφαιρεί τη δουλειά και το έργο τους.

Σε ερώτηση αν το θέμα με τις εφαρμογές είναι παράνομο ή αν πρόκειται απλώς για διαμαρτυρία των οδηγών ταξί, η απάντηση είναι ότι εδώ και χρόνια διαμαρτύρονται, όπως και για την υπόλοιπη πειρατεία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια από ιδιωτικά, υπεραστικά ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.

Τα τελευταία χρόνια, οι εφαρμογές λειτουργούν χωρίς έλεγχο, χωρίς να εξετάζεται αν χρησιμοποιούνται από ιδιωτικά αυτοκίνητα, αν είναι ταξί και αν το ταξί που λαμβάνει τη διαδρομή δικαιούται να παραλαμβάνει επιβάτες σε συγκεκριμένη πόλη.

Εμείς ζητούμε ξεκάθαρα ότι στη Λάρνακα, αυτή τη στιγμή, οι εφαρμογές πρέπει να λειτουργούν μόνο με ταξί που έχουν έδρα τη Λάρνακα. Είναι η περιοχή τους, είναι οι άδειες τους και μόνο αυτοί δικαιούνται να λαμβάνουν έργο μέσω των εφαρμογών σημείωσε.

Εν συνεχεία της συζήτησης, τόνισε ότι έχουν μιλήσει με το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και με τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, προσκομίζοντας αποδείξεις ότι ταξί από άλλες πόλεις όπως από τη Λεμεσό ή τη Λευκωσία και μεταβαίνουν στη Λάρνακα, παραλαμβάνουν πελάτες και στη συνέχεια λαμβάνουν μέσω εφαρμογής διαδρομές εντός της πόλης, κάτι που δεν επιτρέπεται.

Σε ερώτηση αν θα κλιμακωθούν τα μέτρα και αν θα ακολουθήσουν και άλλες απεργίες, ανέφερε ότι, όπως έχει ανακοινωθεί, η επιτροπή της Λάρνακας αλλά και οι συντεχνίες των άλλων πόλεων αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα. Τα ίδια φαινόμενα παρατηρούνται και στις άλλες επαρχίες, όταν ταξί από διαφορετικές πόλεις εργάζονται ανεξέλεγκτα.

Καταλήγοντας, ο κύριος Κωνσταντίνου ζητά εκ μέρους της Παγκύπριας Συντεχνίας Αστικών Ταξί, όπως γινόταν τόσα χρόνια, να πραγματοποιούνται έλεγχοι.

Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, τότε ζητούμε την αναστολή λειτουργίας των εφαρμογών μέχρι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και οι αρμόδιες αρχές να μπορέσουν να τις ελέγξουν αποτελεσματικά τόνισε.