«Η Κυπριακή Κυβέρνηση καταποντίζεται από σκάνδαλο διαφθοράς». Με αυτό το τίτλο δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times (υπογράφει η Ελένη Βαρβιτσιώτη) αναφέρεται στην «πολιτική αναταραχή» όπως την χαρακτηρίζει, που βρίσκεται η Κύπρος μετά την παραίτηση του Διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους.

Όπως επισημαίνει στην ανταπόκριση της η Ελένη Βαρβιτσιώτη, που υπογράφει το κείμενο, η παραίτηση του στενού συνεργάτη και γαμπρού του κ. Χριστοδουλίδη οφείλεται στη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φέρεται ο κ. Χαραλάμπους να συζητά την αποδοχή δωρεών με αντάλλαγμα πρόσβαση στην Προεδρία.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο κ. Χαραλάμπους στην δήλωση παραίτησης του υποστήριξε ότι το βίντεο έχει υποστεί εκτεταμένη και σκόπιμη επεξεργασία, κάνοντας λόγο για επιλεγμένα αποσπάσματα που οδηγούν σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Παράλληλα, όπως τονίζεται, ο κ. Χαραλάμπους αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πρακτικές.

Το δημοσίευμα μεταξύ άλλων τονίζει επίσης πως:

Το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό, που αναρτήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πλατφόρμα X, φέρεται να παρουσιάζει τον πρώην επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου να αυτοχαρακτηρίζεται ως ο βασικός άνθρωπος πρόσβασης στο Προεδρικό Μέγαρο και να περιγράφει τρόπους με τους οποίους δωρεές θα μπορούσαν να εμφανιστούν σαν πράξεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η Κυπριακή κυβέρνηση απέρριψε τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας το βίντεο προϊόν κακόβουλης παραποίησης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι εξετάζεται «υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας», με την υπόθεση να έχει τεθεί υπόψη του Γενικού Εισαγγελέα και της Αστυνομίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει καλέσει δημόσια όποιον διαθέτει στοιχεία για παράνομες πράξεις να τα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές.

Το δημοσίευμα επισημαίνει πως το εν λόγω σκάνδαλο συνιστά πλήγμα για τον Κύπριο Πρόεδρο, ο οποίος είχε θέσει την καταπολέμηση της διαφθοράς στο επίκεντρο της προεκλογικής του ατζέντας. Εκδηλώνεται δε, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, καθώς η Κύπρος ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τα τέλη Ιουνίου, σημειώνει με νόημα η εφημερίδα FT.

Παράλληλα τονίζει πως η υπόθεση αυτή έχει οξύνει το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό της χώρας ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου. Το αντιπολιτευόμενο ΑΚΕΛ κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειμμα διαφάνειας, ζητώντας αρχικά την παραίτηση αξιωματούχων που εμφανίζονται στο βίντεο.

Την ίδια στιγμή, όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, η πρώτη κυρία, Φιλίππα Καρσερά, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη διοίκηση φιλανθρωπικού ταμείου, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά και τη σχετική αναφορά του ονόματός της στο επίμαχο υλικό.

Το δημοσίευμα καταλήγει λέγοντας πως σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ζητήσει τεχνική συνδρομή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

