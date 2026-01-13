Καταγγελία για σοβαρή αμέλεια σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο στη Λεμεσό διερευνάται από τις αστυνομικές Αρχές, έπειτα από περιστατικό τραυματισμού παιδιού.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα στο SigmaLive, το πρωί της Παρασκευής μετέφερε κανονικά το παιδί της στο ιδιωτικό νηπιαγωγείο. Για σύντομο χρονικό διάστημα απομακρύνθηκε από τον χώρο, ωστόσο όταν επέστρεψε διαπίστωσε ότι η συμπεριφορά του παιδιού δεν ήταν η συνηθισμένη και έδειχνε να πονά.

Όπως αναφέρει, όταν ρώτησε τους υπεύθυνους του νηπιαγωγείου για το αν είχε συμβεί κάποιο περιστατικό, εκείνοι της απάντησαν ότι το παιδί ήταν καλά και πως δεν είχε γίνει οτιδήποτε ανησυχητικό. Παρά τις διαβεβαιώσεις, η μητέρα, βλέποντας ότι το παιδί συνέχιζε να παραπονιέται για έντονους πόνους, το πήρε από το σχολείο και το μετέφερε αρχικά στο σπίτι και στη συνέχεια σε παιδίατρο.

Ο παιδίατρος, μετά την εξέταση, ενημέρωσε τη μητέρα ότι το πόδι του παιδιού ήταν σπασμένο και συνέστησε άμεση μετάβαση στις Πρώτες Βοήθειες για ακτινογραφικό έλεγχο. Οι ακτινογραφίες επιβεβαίωσαν ότι το παιδί είχε υποστεί κάταγμα σε οστό της γάμπας. Σύμφωνα με τον γιατρό, το συγκεκριμένο κάταγμα προϋποθέτει ισχυρό και σοβαρό χτύπημα, το οποίο συνήθως προκαλείται από πτώση από ύψος.

Το παιδί υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ η μητέρα προχώρησε σε καταγγελία προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού για διερεύνηση πιθανής αμέλειας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί.

Διαβάστε επίσης: Φρίκη στη Λεμεσό: Κακοποιούσε σεξουαλικά 13χρονη στη βεράντα του σπιτιού της