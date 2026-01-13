Ως «ανεπίτρεπτη» χαρακτηρίζει η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνία Θεοδοσίου, τη συμπεριφορά που φέρεται να έχουν υπάλληλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας έναντι θαλάσσιας χελώνας που εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή της κοινότητας, όπως αποτυπώθηκε σε σχετικό βίντεο που τράβηξε πολίτης και το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η κ. Θεοδοσίου ανέφερε ότι η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ωστόσο πως παρακολούθησε με ιδιαίτερη προσοχή το σχετικό βίντεο. Όπως εξήγησε, σε περίπτωση που μια χελώνα ξεβραστεί ζωντανή στην ακτή, ακόμη και αν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ο πολίτης οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την τοπική αρχή, κάτι που φαίνεται να έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Παρόλα αυτά, ακόμη και αν η χελώνα ήταν ήδη νεκρή, «δεν είναι αυτός ο τρόπος μεταχείρισής της», συνέχισε η Επίτροπος, λέγοντας ότι υπάρχουν σαφείς διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Όπως ανέφερε, έχει ευθύνη η τοπική αρχή να παραλαμβάνει τις νεκρές χελώνες και να ενημερώνει το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ώστε να διενεργείται έλεγχος για τα αίτια θανάτου τους, πριν από την ασφαλή και υγειονομικά ορθή ταφή τους.

Η κ. Θεοδοσίου σημείωσε ότι κατά καιρούς υπάλληλοι τοπικών αρχών επικαλούνται το βάρος των χελωνών ή την έλλειψη γνώσης για τον σωστό χειρισμό τους, αναφέροντας μάλιστα πως στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου νεκρές χελώνες θάβονταν πρόχειρα στην ίδια την παραλία. Όπως ξεκαθάρισε, υπάρχουν σχετικές οδηγίες και πρωτόκολλα από το Τμήμα Αλιείας, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται πιστά.

Η Επίτροπος επεσήμανε την ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού των τοπικών αρχών, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους περιστατικά πλήττουν τις προσπάθειες προστασίας της θαλάσσιας ζωής και είναι ασύμβατα με τον σεβασμό που οφείλουμε στα προστατευόμενα είδη.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι σε περίπτωση εντοπισμού ζωντανής χελώνας πρέπει να ειδοποιείται άμεσα το Τμήμα Αλιείας, το οποίο είναι αρμόδιο να την παραλάβει και να αξιολογήσει κατά πόσο μπορεί να της παρασχεθεί περίθαλψη και να σωθεί.

Διαβάστε επίσης: Καταγγελία ότι κακοποίησαν και σκότωσαν χελώνα στην Πάφο - Σύλληψη 4 προσώπων

Πηγή: ΚΥΠΕ