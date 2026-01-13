Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 13 Ιανουαρίου 2026, σε θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ανακοινώνει ότι την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 και τοπική ώρα 03:28 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους 3.7 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο, 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς με εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων και έγινε ελαφρά αισθητός στην επαρχία Πάφου. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.