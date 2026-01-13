Έκτακτη χρηματοδότηση εξασφάλισε από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Σχολική Εφορεία Λάρνακας η οποία προχωρεί στην έναρξη σειράς έργων υποδομής και αναβάθμισης στις σχολικές μονάδες της πόλης, μεταξύ των οποίων κατασκευή στεγάστρων και τοποθέτηση κλιματιστικών και κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Γιάννα Νικολάου Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας.

Πρόσθεσε ότι «με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών και την παροχή σύγχρονων εγκαταστάσεων, η Σχολική Εφορεία Λάρνακας προχωρά άμεσα σε έργα συντήρησης στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου και στην κατασκευή μεγάλου στεγάστρου στα γηπέδα καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, το οποίο ως γνωστόν δεν διαθέτει Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης αλλά ούτε και άλλους στεγασμένους χώρους. Ακόμα θα γίνουν βελτιωτικά έργα στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείο Προδρόμου και κατασκευή γηπέδου καλαθόσφαιρας στο Δημοτικό Σχολείο Καμάρων».

Όπως εξήγησε η κα. Νικολάου «το Δημοτικό Σχολείο Καμάρων, ένα από τα μεγαλύτερα Δημοτικά της Λάρνακας δεν διαθέτει γήπεδο ενώ στο υπάρχον γήπεδο του σχολείου τοποθετήθηκε προπαρασκευασμένη αίθουσα για τις ανάγκες του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Καμάρων».

Ακόμα θα κατασκευαστεί «μεγάλο στέγαστρο στο Γυμνάσιο Φανερωμένης, το οποίο δεν διαθέτει Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης αλλά ούτε και άλλους στεγασμένους χώρους. Βελτιωτικά έργα θα γίνουν επίσης στην αυλή και τα γήπεδα του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη, θα κατασκευαστεί στέγαστρο στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιβαδιών Α΄ καθώς και δύο μικρά στέγαστρα σε άλλα σχολεία της Λάρνακας».

Η Σχολική Εφορεία Λάρνακας, συνέχισε η Πρόεδρός της «γίνεται συνεχώς δέκτης αιτημάτων από σχολικές μονάδες για κατασκευή στεγάστρων. Λόγω των πολλών αιτημάτων για στέγαστρα, η Σχολική Εφορεία έχει καθορίσει κριτήρια επιλογής σχολικών μονάδων, βάσει των οποίων θα επιλεγούν άμεσα δύο σχολικές μονάδες».

Επίσης «μέσω του προγράμματος Κοινωνικού Αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, θα κατασκευαστεί ένα γήπεδο Futsal σε σχολείο της Λάρνακας. Ακόμα λόγω των πολλών αιτημάτων, η Σχολική Εφορεία έχει καθορίσει κριτήρια επιλογής για κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων, βάσει των οποίων θα επιλεγεί μια σχολική μονάδα».

Από το ποσό που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς τη Σχολική Εφορεία Λάρνακας, συνέχισε η κα. Νικολάου «θα διατεθούν χρήματα για την διόρθωση των σαθρών στα σχολεία που χρήζουν επιδιόρθωσης, ενώ θα γίνει συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Σωτήρος – Τούλας Χαραλάμπους, επιδιόρθωση της Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης στο Λύκειο Λιβαδιών και επιδιόρθωση της Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης στο Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας είπε ότι «συνεχίζονται τα μεγάλα έργα της αντισεισμικής και ενεργειακής αναβάθμισης στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο και στο Γυμνάσιο Δροσιάς, η επέκταση ορόφου και ανέγερση στεγάστρου στο Ειδικό Σχολείο Άγιος Σπυρίδωνας και η κατασκευή γηπέδου Futsal και αποδυτηρίων στο Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας».

Παράλληλα «συνεχίζονται η κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και περιφράξεων καθώς και η δημιουργία Υπαίθριου Γυμναστηρίου Καλλισθενικής Γυμναστικής στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας και σύντομα ολοκληρώνεται και η δημιουργία Γυμναστηρίου στο Λύκειο Βεργίνας για τις ανάγκες των Αθλητικών Σχολείων της Λάρνακας».

Όσον αφορά την τοποθέτηση κλιματιστικών, η κα. Νικολάου είπε ότι «ολοκληρώνεται πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς η τοποθέτηση και λειτουργία σε 15 σχολεία και άμεσα ξεκινούν οι διαδικασίες για τα υπόλοιπα σχολεία της πόλης και επαρχίας Λάρνακας. Ακόμα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (καμερών) σε άλλα οκτώ σχολεία της πόλης και συνολικά μέσα Φεβρουαρίου θα λειτουργούν κάμερες σε 12 σχολεία».

Επιπρόσθετα, ανέφερε «συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία του Μουσείου του Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακας. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και έχουν επιλεγεί η ομάδα μηχανικών του έργου, δηλαδή μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος και πολιτικός μηχανικός και η ομάδα των Μουσειολόγου - Μουσειογράφου και designer».

Η υλοποίηση των έργων αυτών αποτελεί «έμπρακτη απόδειξη» της προσήλωσης της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας στον στρατηγικό της προγραμματισμό, κατέληξε η κ. Νικολά.

Πηγή: ΚΥΠΕ