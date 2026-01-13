Ένα βίντεο με επιβαίνοντες να κοιμούνται στο πίσω μέρος εν κινήσει φορτηγού στη Λεμεσό προκαλεί ερωτηματικά για την ασφάλεια τους.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok, οι δύο επιβαίνοντες του φορτηγού βρίσκονται στην καρότσα του φορτηγού μαζί με σακιά πατατών και «απολαμβάνουν» τον ύπνο τους.

Μάλιστα, ο ένας μοιάζει να κοιμάται σε μαξιλάρι και είναι σκεπασμένος με κουβέρτα.

Δείτε το βίντεο:

