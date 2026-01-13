Σε τετράωρη στάση εργασίας κατέρχονται σήμερα Τρίτη οι οδηγοί ταξί στη Λάρνακα, όπως ανακοίνωσε η επαρχιακή επιτροπή της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ), κάνοντας λόγο για ζήτημα «επαγγελματικής επιβίωσης».

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιείται από τις 7.00 έως τις 11.00 το πρωί, με τη συντεχνία να σημειώνει πως σε περίπτωση που δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες από πλευράς των αρμόδιων αρχών, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου θα ακολουθήσει 24ωρη απεργία. Αναφέρει, ακόμα, ότι, αν δεν δοθούν λύσεις, μετά την παρέλευση μίας εβδομάδας και συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου, θα προχωρήσουν σε απεργία επ’ αόριστον.

Οι οδηγοί ταξί της επαρχίας Λάρνακας, διαμαρτύρονται γιατί, όπως λένε, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις με την Αρχή Αδειών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, «στην πράξη δεν υλοποιήθηκε απολύτως καμία ουσιαστική ενέργεια». Κάνουν λόγο για «ανεξέλεγκτη δράση των εφαρμογών μεταφοράς επιβατών, ιδιαίτερα στον χώρο του Αεροδρομίου Λάρνακας» και αναφέρουν πως έχουν δυο «σαφείς και αδιαπραγμάτευτες» απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, ζητούν «άμεση και πλήρη αποκοπή του σήματος και της δραστηριότητας όλων των εφαρμογών από το Αεροδρόμιο Λάρνακας εκτός της επαρχίας που είναι η Άδεια Οδικής Χρήσης (εκτός Λάρνακας) και αυστηρή και καθολική τήρηση της έδρας ταξί από όλες τις εφαρμογές, χωρίς εξαιρέσεις, παραθυράκια ή ερμηνείες κατά το δοκούν».

«Απαιτούμε την εφαρμογή του νόμου και την αποκατάσταση της νομιμότητας», αναφέρουν, σημειώνοντας πως «η ευθύνη για όσα θα ακολουθήσουν θα βαραίνει αποκλειστικά όσους γνώριζαν την κατάσταση και επέλεξαν να μην πράξουν».

Η Αρχή Αδειών με ανακοίνωσή της εξέφρασε έκπληξη και προβληματισμό για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που ανακοινώθηκαν από την ΠΟΑΤ, αναφέροντας παράλληλα πως «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά και υποστηρικτικά, προωθώντας αλλαγές στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο».

Κάλεσε την ΠΟΑΤ να επανεξετάσει και να προχωρήσει σε ακύρωση των μέτρων που έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να λάβει, καθότι τέτοιες ενέργειες, όπως αναφέρει, «δεν αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστικό όφελος στα μέλη της, ενώ ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία, τον τουρισμό και τη διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία».

