Η παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας έρχεται στον απόηχο αποκαλύψεων που εγείρουν σοβαρά πολιτικά και θεσμικά ζητήματα. Το περιεχόμενο των δημοσιοποιημένων στοιχείων, καθώς και ο ρόλος που φέρεται να διαδραματίστηκε στη διαχείριση και εξασφάλιση οικονομικών πόρων, έχουν προκαλέσει έντονο δημόσιο προβληματισμό.

Σύμφωνα με το Volt, η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά απαιτεί άμεση και ολοκληρωμένη διερεύνηση.

Το κόμμα τονίζει την ανάγκη να εξεταστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, πολιτικές, θεσμικές και ενδεχόμενες ποινικές, με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους από διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η πρώτη ένδειξη ευθιξίας από πλευράς της Διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη.

Η αποκάλυψη του βίντεο και του ρόλου του «μεσάζοντα» που έχει αναλάβει ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου για την εξασφάλιση πόρων, τόσο για το Ταμείο της πρώτης κυρίας όσο και για το προεκλογικό ταμείο του Προέδρου για την εκστρατεία, κατέστησαν μονόδρομο την παραίτηση ή απόλυσή του.

Η δε προσπάθεια του επικοινωνιακού μηχανισμού του προεδρικού να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και με πειστικό τρόπο οι τρεις διαστάσεις του θέματος: πολιτική, θεσμική και πιθανές ποινικές ευθύνες όπως καθορίζονται στη νομοθεσία για το λόμπι και τη διακίνηση ποσών άνω των €10,000.

Για να γίνουν αυτά χρειάζεται να διοριστεί ανεξάρτητος Δημόσιος Κατήγορος που θα προΐσταται των ερευνών. Θα πρέπει επίσης η ΜΟΚΑΣ να ερευνήσει το πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ως Volt θα απαιτήσουμε:

1. Την άμεση συζήτηση της πρότασης νόμου της βουλεύτριας μας κ. ΑλεξάνδραςΑτταλίδου, που αφορά την διαχείριση δωρεών προς το κράτος,

2. Την άμεση συζήτηση της πρότασης νόμου που ετοιμάζουν οι υπηρεσίες με εντολή της βουλεύτρια μας για κατάργηση του φορέα και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και στο ΥφυπουργείοΠρόνοιας

3. Την άμεση συζήτηση της πρότασης Ατταλίδου - Θεοπεμπτου για να δοθούν ανακριτικές εξουσίες η Αρχή Κατά της Διαφθοράς

Η Διαφθορά αντιμετωπίζεται μόνο με πολιτική βούληση και μηδενική ανοχή!