Στην Ολομέλεια οδηγείται το νομοσχέδιο για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, μετά την κατ’ άρθρο συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα, αναθεωρημένου κειμένου που δίνει περαιτέρω έμφαση στην ένταξη ποιοτικών κριτηρίων στην αξιολόγηση των υποψήφιων επενδυτών, πέραν των οικονομικών.

Στη συζήτηση στην Επιτροπή, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Αυγή Λαπαθιώτη, διευκρίνισε ότι παραμένει η δυνατότητα στο κράτος, εφόσον το επιλέξει, να παραμείνει μέτοχος, μέσα από το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι έλαβε υπόψη τις έντονες θέσεις του ΧΑΚ και της Επιτροπής αναφορικά με τη συμπερίληψη ποιοτικών κριτηρίων και μετά από διαβουλεύσεις του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων και του ΧΑΚ αναθεωρήθηκε η διαδικασία. Πλέον, προβλέπεται η συνεκτίμηση και ποιοτικών κριτηρίων, πέραν των οικονομικών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, η αξιολόγηση του επιχειρηματικού πλάνου που θα υποβάλουν οι επιλέξιμοι επενδυτές θα έχει βαρύτητα 30% στη συνολική βαθμολογία, ενώ η οικονομική προσφορά θα έχει βαρύτητα 70%.

Σημειώνεται ότι παραμένουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας σε πρώτη φάση, όσον αφορά τον καθορισμό του στρατηγικού επενδυτή, ενώ στα έγγραφα του διαγωνισμού θα μπουν και άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως το μετοχικό κεφάλαιο του επενδυτή, τα συνολικά του έσοδα, οι μέσες ταμειακές ροές και η κερδοφορία των τελευταίων τριών ετών.

Όσον αφορά επιχειρηματικό πλάνο που θα καταθέτουν οι υποψήφιοι επενδυτές, αυτό θα περιγράφει τις προθέσεις τους για ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς κατά τα επόμενα πέντε έτη και θα είναι δεσμευτικό, αφού θα αποτελεί παράρτημα της συμφωνίας πώλησης.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι στο νομοσχέδιο προστέθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης οποιουδήποτε στρατηγικού επενδυτή από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, κάτι που, όπως επισήμανε και η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, προβλέπεται ούτως ή άλλως από τον νόμο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας διατύπωσε πρόταση επέκτασης της πρόνοιας για φοροαπαλλαγή του κράτους από την πώληση του μεριδίου του στο ΧΑΚ και σε μελλοντικό χρόνο, εφόσον επιλέξει, τελικά, το κράτος να διατηρήσει ποσοστό μετοχών στην παρούσα φάση. Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας σημείωσε ότι όπως το ενδεχόμενο καλύπτεται από την υφιστάμενη διατύπωση στο νομοσχέδιο.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης, είπε ότι είναι πλήρως σύμφωνοι με τις αλλαγές που έγιναν και εξέφρασε την ελπίδα να ψηφιστεί το συντομότερο.

Από την πλευρά της, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, είπε ότι η τροποποίηση των κριτηρίων στο 70%-30% βρίσκει σύμφωνο και το Γραφείο της, αφού η οικονομική προσφορά έχει κυρίαρχο ρόλο και υπάρχουν σημαντικά προαπαιτούμενα. Τόνισε επίσης τη σημασία της διαφάνειας όσον αφορά την τελική αξιολόγηση των ενδιαφερομένων.

Εκπρόσωποι των συντεχνιών του ΧΑΚ είπαν ότι τα εργασιακά ζητήματα ήταν τα πρώτα που λύθηκαν, και το προσωπικό διασφαλίζεται μετά τη σχετική συμφωνία που έγινε με τον Υπουργό Οικονομικών.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τις αλλαγές και για τη διαβούλευση που οδήγησε σε γεφύρωση των διαφορών, ενώ οι τροποποιήσεις αντικατοπτρίζουν, σημείωσε, τις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο.

Σημείωσε ότι «δεν μας ενδιαφέρει περισσότερο το ποσό, αλλά το πώς και τι θα επενδυθεί μεταγενέστερα στο ΧΑΚ, όχι τι θα εισπράξει στιγμιαία το κράτος», αναφέροντας ότι με την αλλαγή στο νομοσχέδιο διασφαλίζεται η δυνατότητα προσέγγισης επενδυτή που θα έχει τα εχέγγυα για ουσιαστικό και ελκυστικό επενδυτικό πλάνο για το ΧΑΚ.

Τοποθετούμενος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο Βουλευτής ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, μίλησε για βελτιώσεις «προς την κατεύθυνση που θέλαμε και ζητούσαμε», σημειώνοντας ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό το νομοσχέδιο.

Από την πλευρά της, η Βουλευτής ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, είπε ότι με τη συμπερίληψη του ποσοστού για τα ποιοτικά κριτήρια, θα επιλεγεί η πιο συμφέρουσα προσφορά και όχι η πιο χαμηλή. «Είμαστε θετικοί ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι ανησυχίες μας», είπε.

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ, Άντρος Καυκαλιάς, ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να ξεκαθαρίσει περαιτέρω το πλαίσιο των ελάχιστων προϋποθέσεων. Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ότι αυτά είναι κριτήρια που μπαίνουν στους όρους του διαγωνισμού και όχι στον νόμο.

Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι το ΑΚΕΛ δεν έχει τοποθετηθεί με τον τρόπο που διαχρονικά τοποθετείται για τις ιδιωτικοποιήσεις ή αποκρατικοποιήσεις ημικρατικών υπηρεσιών για το ΧΑΚ. «Είναι ένας ξεχωριστός, ειδικός θεσμός το ΧΑΚ, γι’ αυτό τον λόγο δεν διατηρούμε την ίδια προσέγγιση». Από εκεί και πέρα, είπε ότι θα πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, είπε ότι το νομοθέτημα θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια το αμέσως επόμενο διάστημα. «Κρίνουμε ότι αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαιτέρως σημαντική, τόσο για το ΧΑΚ, όσο και για την κυπριακή οικονομία και για την αγορά που λειτουργεί γύρω και εντός του ΧΑΚ», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η πρώτιστη μέριμνά μας δεν είναι να υπάρξει απλώς μια αποκρατικοποίηση που θα είναι απλώς οικονομικά συμφέρουσα για το ΧΑΚ και για το δημόσιο ταμείο την ώρα που θα γίνει». «Πολύ πιο σημαντικό είναι το ΧΑΚ να περάσει στα σχέδια επενδυτή, οργανισμού, που να είναι μεγαλύτερος από το χρηματιστήριο μας και να θέλει να επενδύσει σε αυτό και να το στηρίξει, αναδείξει στον μέγιστο δυνατό βαθμό για το καλό της κυπριακής οικονομίας και της κυπριακής αγοράς». σημείωσε ο κ. Παντελίδης.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, σημείωσε την κατοχύρωση των υπαλλήλων του ΧΑΚ. Πρόσθεσε ότι «θα προτιμούσαμε περισσότερη βαρύτητα στα ποιοτικά κριτήρια», σημειώνοντας ότι «θέλουμε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να έχουν ποιοτικά κριτήρια και όχι μόνο οικονομικά. Μας ενδιαφέρει η ποιότητα του επενδυτή και του επιχειρηματικού του πλάνου».

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, δήλωσε, εντός της Επιτροπής, ότι συμφωνεί με τις εισηγήσεις που έγιναν και χαρακτήρισε «βελτιωμένο» το αναθεωρημένο κείμενο. Σε ερώτησή του σχετικά με το τι γίνεται σε περίπτωση που ο επενδυτής αποφασίσει να προχωρήσει σε πώληση σε κάποιον τρίτο, αναφορικά με τα κριτήρια που τίθενται στη νομοθεσία, αλλά και τη φοροαπαλλαγή που προβλέπεται για την πώληση από το κράτος.

Απαντώντας, ο Πρόεδρος του ΧΑΚ ανέφερε ότι το ΧΑΚ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και μετά την αποκρατικοποίηση θα είναι μια ιδιωτική εταιρεία, που θα διέπεται από τους ίδιους κανόνες. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σημείωσε ότι σε περίπτωση που ο υφιστάμενος στρατηγικός επενδυτής αποφασίσει να πουλήσει, ο νέος επενδυτής θα αξιολογηθεί με βάση ευρωπαϊκή οδηγία και κριτήρια.

