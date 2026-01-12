Ιδιαίτερη σημασία έχει η σημερινή μέρα για την Εθνική Φρουρά γιατί επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος μπορεί να παράγει τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο και να διεκδικεί ρόλο στο οικοσύστημα καινοτομίας και αμυντικής τεχνολογίας, ανέφερε σήμερα ο Αρχηγός της Δύναμης Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή παραλαβής και ένταξης στην Εθνική Φρουρά δύο μη επανδρωμένων αεροχημάτων τύπου «POSEIDON H10» και ενός συστήματος Διοίκησης και ελέγχου που παραχωρήθηκαν στην Εθνική Φρουρά από την εταιρεία «SWARMLY LTD», που έγινε στο Στρατόπεδο «Πάτροκλου Κόκκινου» στη Μοσφιλωτή, ο Αρχηγός εξέφρασε ιδιαίτερη χαρά για την παραλαβή των συγκεκριμένων συστημάτων.

Εξέφρασε επίσης «θερμές ευχαριστίες προς τη Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας για την πολύτιμη αυτή προσφορά, η οποία αποτελεί σημαντική επένδυση στην εθνική ασφάλεια και έμπρακτη απόδειξη της δυνατότητας εγχώριας παραγωγής αμυντικών συστημάτων και της προοπτικής ανάπτυξης της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας».

Εξήγησε πως «το μη επανδρωμένο αερόχημα Poseidon αξιοποιείται ήδη σε πραγματικές συνθήκες στο μέτωπο της Ουκρανίας και έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, υψηλής έντασης επιχειρησιακού περιβάλλοντος».

Όπως είπε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς «στη σύγχρονη επιχειρησιακή πραγματικότητα, η ισχύς του Πυροβολικού δεν προσδιορίζεται μόνο από το διαμέτρημα ή το βεληνεκές, αλλά από τη δυνατότητα ταχείας και ακριβούς στοχοποίησης και την πρόσβαση σε πραγματικού χρόνου πληροφορίες. Η επιχειρησιακή ένταξη του Poseidon στην Πυροβολαρχία Παρατηρήσεως της Διοικήσεως Πυροβολικού, συμβάλλει ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση» σημείωσε.

Ανέφερε ακόμα πως «η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος μπορεί να παράγει τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο και να διεκδικεί ρόλο στο οικοσύστημα καινοτομίας και αμυντικής τεχνολογίας. Το σημαντικότερο όμως για εμάς είναι η αναγνώριση του σοβαρότατου έργου της Εθνικής Φρουράς και η διάθεση φορέων και φυσικών προσώπων να συμβάλλουν, στο βαθμό που ο καθένας είναι ικανός, στη βελτίωσή της μέσα από μικρές δράσεις μεγάλης προστιθέμενης αξίας».

Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως «τα συστήματα θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο, ενισχύοντας την αποστολή και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Διοικήσεως Πυροβολικού και συνολικά της Εθνικής Φρουράς».

Την ημερήσια διαταγή ανέγνωσε ο Συνταγματάρχης Πυροβολικού Κώστας Παυλίδης, σημειώνοντας ότι «η σημερινή μέρα δεν αποτελεί απλώς μια τυπική τελετή, αλλά μία πράξη με ουσιαστικό συμβολισμό που αντανακλά την προσφορά, την μνήμη τον σεβασμό καθώς και την αποστολή και το έργο της Εθνικής Φρουράς και ιδιαίτερα του όπλου του Πυροβολικού.

«Το μη επανδρωμένο αερόχημα και το όχημα ελέγχου δεν αποτελούν απλώς μέσα υλικής αξίας, αλλά συμβολίζουν το καθήκον, την πειθαρχία, την αυταπάρνηση, την πίστη στο καθήκον και τα ιδανικά που χαρακτηρίζουν το έμψυχο δυναμικό της εθνικής φρουράς το οποίο υπηρετεί με αφοσίωση την πατρίδα», είπε.

Πρόσθεσε ότι «η Εθνική Φρουρά αποτελεί πυλώνα ασφαλείας σταθερότητας και εθνικής αξιοπρέπειας. Το σημερινό δώρο όπως και κάθε νέο οπλικό σύστημα ενισχύει το φρόνημα του προσωπικού, αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αξιοπιστία της Εθνικής Φρουράς και ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς αυτήν για την εκπλήρωση της αποστολής της υπέρ της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας».

Ο Συνταγματάρχης Παυλίδης ανέφερε ακόμα ότι «αποδεχόμαστε το δώρο αυτό και δεσμευόμαστε να το διαφυλάξουμε, να το αναδείξουμε και να το αξιοποιήσουμε όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τις αξίες που υπηρετούμε. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο» είπε και σημείωσε πως «η ελευθερία, η ειρήνη και η ασφάλεια απαιτούν διαρκή εγρήγορση προσήλωση στο καθήκον και υψηλό αίσθημα ευθύνης».

Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως «με σεβασμό, υπερηφάνεια και συνείδηση της αποστολής μας, θα σταθούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε και ότι το πυροβολικό θα αξιοποιήσει το στρατιωτικό αυτό δώρο με την αποφασιστικότητα και αίσθηση ευθύνης που το διακρίνει».

Ταυτόχρονα εξέφρασε «θερμές ευχαριστίες προς την εταιρεία SWARMLY και το προσωπικό της που εκπαίδευσαν τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς».

Στην τελετή παρέστησαν μεταξύ άλλων μέλη της Επιτροπής Αμυνας της Βουλής και του Υπουργείου Αμυνας, ενώ έγινε υπερπτήση του συστήματος.

Σημειώνεται ότι το μη επανδρωμένο σύστημα που παραδόθηκε στην Εθνική Φρουρά είναι κυπριακής κατασκευής και προέλευσης που έχει τη δυνατότητα κατακόρυφης απογείωσης και προσγείωσης, μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας 50 χιλιόμετρα, δυνατότητα ημερήσιας και νυχτερινής στοχοποίησης και διορθώσεων βολών πυροβολικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ