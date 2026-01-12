Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη επτά προσώπων σε παγκύπρια βάση.

Επίσης, στην επαρχία Λεμεσού συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα πρόσωπα, για αδικήματα που αφορούν:

Μαχαιροφορία, παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου.

Παράνομη κατοχή περιουσίας και τροχαίων αδικημάτων.

Επίθεση εναντίον αστυνομικού, αντίσταση σε νόμιμη σύλληψη, απειλή κά.

Εκκρεμή ένταλμα σύλληψης για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Ακόμη δύο πρόσωπα στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, αφού εναντίον τους εκκρεμούσαν εντάλματα προστίμου και μη παρουσίασης στο Δικαστήριο για ποινική υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 400 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν άνω των 110 τροχαίων καταγγελιών.

Από αυτές, οι εννέα αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 7 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, ενώ από τους ελέγχους εντοπίστηκε και μια κλοπιμαία μοτοσικλέτα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.