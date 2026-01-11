Σε τροχιά περαιτέρω εμβάθυνσης εισέρχεται η αμυντική συνεργασία Κύπρου–Ηνωμένων Πολιτειών, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στη δημιουργία νέων υποδομών όσο και στην αναβάθμιση υφιστάμενων στρατιωτικών εγκαταστάσεων,

Παράλληλα στο τραπέζι συνεργασίας τίθενται ζητήματα ενίσχυσης του αμυντικού εξοπλισμού, εκπαίδευσης του προσωπικού και διεύρυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Τα επόμενα βήματα αποτυπώνονται σε αμερικανικό έγγραφο, το οποίο αποκαλύπτει η εφημερίδα Φιλελεύθερος, και σκιαγραφούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Λευκωσίας.

Τα τέσσερα βασικά σημεία της συνεργασίας, όπως αναφέρονται και στο αμερικανικό σημείωμα, αφορούν:

1- Αμυντικές υποδομές

2- Αμυντικό εξοπλισμό

2- Στρατιωτική εκπαίδευση

3- Πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας.

Όσον αφορά τις αμυντικές υποδομές η έμφαση δίνεται σε τρία σημεία:

Την αεροπορική βάση της Πάφου με ζητούμενο την αναβάθμιση ώστε να είναι επιχειρησιακά χρήσιμη τόσο για την Κυπριακή Αεροπορία όσο και για ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Τη ναυτική βάση στο Μαρί και την κατασκευή ελικοδρομίου.

Το ΚΕΝ Λάρνακας ως προς την κατασκευή εγκατάστασης πολλαπλών χρήσεων.

Σ’ ό,τι αφορά τον αμυντικό εξοπλισμό ξεχωρίζει η πρώτη επίσκεψη αυτό τον μήνα αντιπροσωπείας του DSCA για σκοπούς ενημέρωσης για τα προγράμματα FMS και EDA.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος σημαντικές είναι οι χρηματοδοτήσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να καταφέρει η Κύπρος να προχωρήσει σε αναβάθμιση των αμυντικών υποδομών.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ στην Ευρώπη (USAFE) χρηματοδότησε την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης υποδομών στην Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου.

Η Διοίκηση Μηχανικών Συστημάτων Ναυτικών Εγκαταστάσεων χρηματοδότησε την κατασκευή εγκατάστασης πολλαπλών χρήσεων στο ΚΕΝ Λάρνακας και ελικοδρομίου στη Ναυτική Βάση Ευάγγελου Φλωράκη.

Στο αμερικανικό σημείωμα αναφέρεται ότι, αυτές οι επενδύσεις επιτρέπουν στην άμεση διεξαγωγή ασκήσεων και επιχειρήσεων που σχετίζονται με επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων, περιφερειακή αντιμετώπιση κρίσεων και άλλες δραστηριότητες των ΗΠΑ που μπορούν να υποστηρίξουν την Κυπριακή Δημοκρατία στην εκτέλεση του προγράμματα «Εστία» και άλλων εθνικών σχεδίων.

