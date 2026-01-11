Τη Λεμεσό, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και «ένα από τα πλέον δυναμικά αστικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου», όπως την περιγράφει, αναδεικνύει ως «κρυφό χαρτί» της διεθνούς αγοράς ακινήτων ο επιχειρηματίας και επενδυτής στον τομέα του real estate, Άβνερ Χάισλερ, σε ανάλυσή του στη μεγαλύτερης κυκλοφορίας εφημερίδα του Ισραήλ Γεντιότ Αχρονότ.

Η ανάλυση τιτλοφορείται: «Λεμεσός. Το μέρος που οι μεγαλοεπενδυτές σας κρύβουν».

Σύμφωνα με τον Χάισλερ, σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας, τα ακίνητα εξακολουθούν να αποτελούν ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με έναν προορισμό που προσφέρει σταθερή ανάπτυξη και μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Όπως επισημαίνει, η Λεμεσός συγκεντρώνει ένα σπάνιο μείγμα ποιότητας ζωής και οικονομικής δυναμικής, με τις τιμές ακινήτων να παραμένουν ακόμη χαμηλότερες σε σύγκριση με αντίστοιχες περιοχές σε Ισραήλ και Ευρώπη, παρά τη σταθερή ανοδική τους πορεία την τελευταία δεκαετία.

Η αυξημένη ζήτηση για στέγη –τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα– δεν περιορίζεται στον τουρισμό αναφέρει, αλλά στηρίζεται στην παρουσία διεθνών εταιρειών, επαγγελματιών, φοιτητών και ξένων εργαζομένων, γεγονός που διατηρεί ενεργή την αγορά ενοικίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ευνοϊκό φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Κύπρου, το οποίο –όπως σημειώνει ο Χάισλερ– μειώνει σημαντικά το επενδυτικό ρίσκο για τους ξένους αγοραστές. Όπως καταλήγει ο Χάισλερ, η Λεμεσός δεν αποτελεί μόνο μια επενδυτική επιλογή με αριθμούς και αποδόσεις, αλλά έναν προορισμό που συνδυάζει ασφάλεια, ποιότητα ζωής και προοπτική — στοιχεία που, όπως λέει, αναζητούν σήμερα οι μεγάλοι επενδυτές, ακόμη κι αν δεν το διαφημίζουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ