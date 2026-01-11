Σφοδρή επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη εξαπολύει σήμερα η τουρκική εφημερίδα Akşam, αφιερώνοντας το πρωτοσέλιδό της σε καταγγελίες περί «διαφθοράς» με αφορμή την διαρροή του βίντεο και την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την ΚΔ.

Με κεντρικό τίτλο που κάνει λόγο για «διεφθαρμένο πρόεδρο της ΕΕ», το δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει την Κυπριακή Δημοκρατία με σκάνδαλα στις Βρυξέλλες και να επιτεθεί κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη ενόψει ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Η εφημερίδα στοχοποιεί προσωπικά τον Νίκο Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι η κυπριακή ηγεσία «κλονίζεται από κύκλωμα δωροδοκίας», ενώ γίνεται αναφορά και σε υποθέσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιχειρώντας να παρουσιάσει την Κύπρο ως μέρος ενός ευρύτερου «συστήματος διαφθοράς» στις Βρυξέλλε

«Οι Βρυξέλλες σε δίνη διαφθοράς»

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην υπόθεση της Εύας Καϊλή και την προηγούμενη υπόθεση Al Jazeera με αναφορά στον Δ. Συλλούρη. «Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή, το 2022, φέρεται να χρησιμοποίησε παράνομα 150 χιλιάδες ευρώ δημόσιου χρήματος και η ασυλία της ήρθη. Ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής της ''Νότιας Κύπρου'' (όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία) Δημήτρης Σιλλούρης κατηγορούνται για διαφθορά».

Παράλληλα, στο ίδιο πρωτοσέλιδο προβάλλονται με έντονο τρόπο στρατιωτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις στη Συρία, με την Άγκυρα να εμφανίζεται ως παράγοντας «ασφάλειας», καθώς και εικόνες έντασης από το Ιράν, όπου –σύμφωνα με το δημοσίευμα– κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις με αμερικανική εμπλοκή.

Διαβάστε επίσης: Διαρροή βίντεο: Χαραλάμπους και Χρυσοχός περνούν το κατώφλι του ΤΑΕ