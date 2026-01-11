Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με φλεγόμενο όχημα και δύο τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Λευκωσίας, στο ύψος της Μοσφιλωτής, θέτοντας σε συναγερμό την Αστυνομία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στις 02:20 στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος της Μοσφιλωτής, 31χρονος οδηγός, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσκρούοντας επανειλημμένα στα δεξιά και αριστερά κιγκλιδώματα του δρόμου.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με τον οδηγό να κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του, να ενεργοποιεί τα φώτα κινδύνου και να μετακινείται στο ενδιάμεσο κενό μεταξύ των δύο λωρίδων του αυτοκινητοδρόμου.

Λίγο αργότερα, όχημα που κινούνταν στη δεξιά λωρίδα, με οδηγό και συνοδηγό δύο 20χρονους, συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο όχημα του 31χρονου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε φωτιά στο όχημα των δύο νεαρών, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οι δύο 20χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου έτυχαν των πρώτων βοηθειών.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, σε αλκοτέστ που διενεργήθηκε και στους δύο οδηγούς, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου.