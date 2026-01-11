Αστάθεια παρουσιάζει ο καιρός στην περιοχή, καθώς ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την Κύπρο, ενώ από αύριο αναμένεται η κάθοδος ψυχρής αέριας μάζας.

Το σκηνικό περιλαμβάνει αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με χιόνια να μην αποκλείονται στα ψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται από αύριο.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών σταδιακά όμως θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να χιονίσει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, αρχικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 μποφόρ αλλά σταδιακά θα καταστούν μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 14 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά στα υπήνεμα πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση μέχρι την Τρίτη για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές και άνοδο την Τετάρτη για να κυμανθεί κοντά σε αυτές.