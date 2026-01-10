Το λεωφορείο που μετέφερε την εθνική ομάδα χάντμπολ της Κύπρου ενεπλάκη σε τροχαίο το πρωί του Σαββάτου, καθώς κατευθυνόταν από το Ταλίν προς την Πόλβα στην Εσθονία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εσθονικής Ομοσπονδίας Χάντμπολ. Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 23 άτομα – παίκτες, μέλη της αποστολής και προσωπικό.

Tο ατύχημα συνέβη στην εθνική οδό Ταλίν–Τάρτου, κοντά στην περιοχή Νεανουρμέ, λόγω επιδεινωμένων καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, από το συμβάν δύο μέλη της αποστολής μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τάρτου για προληπτικές εξετάσεις, αλλά η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Επιπλέον, άλλα οκτώ άτομα προσήλθαν στα επείγοντα του Πόλβα για εξετάσεις και φροντίδα, αφού αρχικά συνέχισαν το ταξίδι με το λεωφορείο αντικατάστασης.

Το λεωφορείο, που είχε βγει από το δρόμο και βρισκόταν στο χαντάκι, ανασύρθηκε τελικά από εκεί και επανήλθε σε όρθια θέση, ενώ οι εργασίες για να επιστρέψουν οι αποσκευές στο όχημα συνεχίζονταν.

