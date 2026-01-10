Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, ενώ στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά στα υπήνεμα πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών, αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Διαβάστε επίσης: Τρόοδος: Πυκνή ομίχλη και βροχόπτωση-Ολισθηροί και επικίνδυνοι οι δρόμοι

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται από τη Δευτέρα.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, ενώ στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι 4 και παροδικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά αλλά στα υπόλοιπα παράλια θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά στα υπήνεμα πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών, αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να χιονίσει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, αρχικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 μποφόρ αλλά σταδιακά θα καταστούν μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης αλλά στα δυτικά θα είναι πολύ κυματώδης.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Το ύψος του χιονιού στην πλατεία του Τροόδους, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 1 εκατοστό.