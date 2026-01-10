Με την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου Καμάρων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027, επιλύονται σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα των πλημμυρών που μάστιζαν την περιοχή κάθε φορά που υπήρχαν έντονα καιρικά φαινόμενα με καταρρακτώδεις βροχές, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, Αγγελος Χατζηχαραλάμπους.

Πρόσθεσε ότι «στα πλαίσια κατασκευής των Αντιπλημμυρικών Έργων στην Περιοχή Καμάρες Λάρνακας, έκλεισε από τις 2 Ιανουαρίου και θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την 1η Απριλίου, τμήμα της οδού Βάσου Λυσσαρίδη και της οδού Βάγκνερ. Ουσιαστικά έκλεισε η μία κατεύθυνση του δρόμου Βάσου Λυσσαρίδη στο ύψος των Καμάρων με κατεύθυνση τη Λάρνακα και η τροχαία κίνηση διοχετεύεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας μέσω μίας λωρίδας».

Ανέφερε ότι «το συγκεκριμένο έργο αναμενόταν να υλοποιηθεί για πολλά χρόνια, ειδικά ύστερα από τις καταστροφές που προκλήθηκαν σε οικίες και υποστατικά της περιοχής Καμάρων από τις πλημμύρες που έπληξαν τη Λάρνακα στο τέλος του 2014. Το έργο έπρεπε να υλοποιηθεί από το κράτος το 2015, στη συνέχεια η κατασκευή του μεταφέρθηκε στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και τώρα πραγματοποιείται από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης».

Στόχος του έργου, συνέχισε ο κ. Χατζηχαραλάμπους είναι «να επιλυθεί το πρόβλημα που παρατηρείται εδώ και χρόνια από τις πλημμύρες και τα φαινόμενα που παρουσιάστηκαν τέλη του 2014. Σκοπός είναι η προστασία των οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου που βρίσκονται εντός της Λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού». Σημείωσε πως «το έργο εκτιμάται πως θα στοιχίσει γύρω στα επτά εκατομμύρια περίπου ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027».

Ωστόσο, σημείωσε «οι εργασίες προχωρούν πολύ γρήγορα και πιθανότητα το έργο θα ολοκληρωθεί πριν τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας είπε ότι «το έργο περιλαμβάνει διαπλάτυνση και εκβάθυνση του αντιπλημμυρικού καναλιού των Καμάρων και η σύνδεση σε αυτό όλων των δικτύων ομβρίων υδάτων που γειτνιάζουν με αυτό, έτσι ώστε να μειωθούν σε σημαντικό βαθμό τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρουσιάζονταν στη συγκεκριμένη περιοχή. Οσα έργα και να έγιναν στη Λάρνακα - και έχουν γίνει πάρα πολλά ομβρίων υδάτων – δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν θα επαναληφθεί το πρόβλημα του 2014».

Ταυτόχρονα εξήγησε πως «όταν υπάρχουν έργα και υποδομές όπως το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό στην περιοχή Καμάρες, ακόμα και να υπάρχει πολύ μεγάλη συσσώρευση νερού, η αποστράγγιση του θα γίνεται τάχιστα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο της πλημμύρας. Δηλαδή σε περίπτωση που λόγω καταρρακτωδών βροχών και έντονων καιρικών φαινομένων, συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος νερού και δεν θα μπορεί να διοχετευθεί στα δίκτυα ομβρίων υδάτων, σίγουρα θα γίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η αποστράγγιση του».

Ανέφερε επίσης πως στο πλαίσιο των αντιπλημμυρικών έργων, έκλεισε για επτά περίπου μήνες του περασμένου χρόνου τμήμα της οδού Δρυάδων που περνά πάνω από το κανάλι των Καμάρων. Οι εργασίες περιελάμβαναν την κατεδάφιση και ανακατασκευή της γέφυρας, καθώς και εργασίες ανακατασκευής οδοστρώματος, πεζοδρομίων και υποδομών κοινής ωφέλειας που επηρεάζονται από το έργο».

Για τις εργασίες που γίνονται αυτό το διάστημα στο συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό έργο, ο κ. Χατζηχαραλάμπους εξήγησε πως «στο κανάλι ανάντη της οδού Δρυάδων θα γίνει κατεδάφιση του υφιστάμενου επενδυμένου με σκυρόδεμα καναλιού και κατασκευή νέου ανοικτού ορθογωνικού καναλιού επενδυμένο με σκυρόδεμα σε χαμηλότερη στάθμη. Ακόμα θα γίνει προσαρμογή ανοικτού χωμάτινου καναλιού ανάντη του επενδυμένου καναλιού».

Επίσης θα γίνει «ανακατασκευή της γέφυρας της οδού Δρυάδων με πιο πλατιά και πιο βαθιά διατομή. Ακόμα σε τμήμα μεταξύ της οδού Δρυάδων και λεωφόρου Λεμεσού θα γίνει κατεδάφιση του υφιστάμενου επενδυμένου με σκυρόδεμα καναλιού και κατασκευή νέου ανοικτού ορθογωνικού καναλιού επενδυμένο με σκυρόδεμα σε τροποποιημένη όδευση και σε χαμηλότερη στάθμη».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λάρνακας «θα κατασκευαστεί επίσης νέα γέφυρα εφαπτόμενη – ανατολικά - της υφιστάμενης σε χαμηλότερη στάθμη κοίτης και θα γίνει μετατόπιση/ ανακατασκευή της οδού Λαρίσης πιο κοντά στην λεωφόρο Λεμεσού και κατασκευή νέας γέφυρας. Επίσης θα κατασκευαστεί ανοικτό κανάλι μεταξύ των γεφυρών της λεωφόρου Λεμεσού και της οδού Λαρίσης».

Μεταξύ των εργασιών είναι και «η αφαίρεση του αναχώματος/ πεζόδρομου ανάντη του Μνημείου των Καμάρων και κατασκευή πεζογέφυρας σε πασσάλους ώστε η ροή του ποταμού να είναι απρόσκοπτη. Ακόμα θα γίνει διαμόρφωση της κοίτης στα ανοίγματα του μνημείου Καμάρων υπό την επίβλεψη και με βάση οδηγίες του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ενώ θα κατασκευαστεί και νέο αδιέξοδο Cul-De-Sac στο τέλος της οδού Ελλησπόντου».

Σε άλλη ερώτηση ο Αγγελος Χατζηχαραλάμπους απάντησε πως «το έργο αρχίζει από τα όρια της Βεργίνας, που αποτελεί μέρος του Δήμου Αραδίππου και καταλήγει στις Καμάρες. Ταυτόχρονα προχωρούμε σε μελέτη της επόμενης φάσης του συγκεκριμένου έργου προκειμένου να εξυπηρετηθεί ολόκληρη η περιοχή της Βεργίνας που είναι κατοικημένη και εξαπλώνεται ταχύτητα».

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, συνέχισε, «θα ζητήσει χρηματοδότηση από το κεντρικό Κράτος, όπως ήταν και η εξαγγελία του αείμνηστου Υπουργού Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικου. Ως ΕΟΑ Λάρνακας είχαμε ουσιαστικά διαβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη φάση του έργου θα χρηματοδοτηθεί από το κεντρικό Κράτος».

Μετά την ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού στις Καμάρες, συνέχισε «θα προχωρήσουμε με το συγκεκριμένο έργο, με στόχο να τελειώσει οριστικά και να επιλυθεί το πρόβλημα των πλημμυρών στη περιοχή. Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι το έργο που θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού έργου στις Καμάρες, θα κοστίσει περίπου 3 – 4 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο τελικό κόστος θα έχουμε μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη γύρω στα τέλη του χρόνου».

