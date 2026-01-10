Αισθητή είναι από νωρίς το Σάββατο η προσέλευση του κοινού στο Τρόοδος, με αρκετούς επισκέπτες να εκμεταλλεύονται το χειμερινό σκηνικό, παρά τις απαιτητικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Η μεγαλύτερη συσσώρευση χιονιού εντοπίζεται κυρίως στα ψηλότερα σημεία και στην κορυφή του Τροόδους, ενώ χιόνι έχει καλύψει και την πλατεία, δίνοντας μια ξεχωριστή εικόνα στο τοπίο.

Το σκηνικό συμπληρώνεται από ομίχλη, που κατά διαστήματα περιορίζει την ορατότητα, καθώς και από ελαφριά βροχόπτωση.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε ότι παρά τα φαινόμενα, η παρουσία του κόσμου είναι αισθητή, ενώ σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί οποιαδήποτε προβλήματα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας, το οδικό δίκτυο παραμένει ανοικτό, χωρίς να έχουν σχηματιστεί παγετοί.

Διαβάστε επίσης: Τρόοδος: Πυκνή ομίχλη και βροχόπτωση-Ολισθηροί και επικίνδυνοι οι δρόμοι

«Η κατάσταση στους δρόμους είναι διαχειρίσιμη και δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, λόγω της ομίχλης και του βρεγμένου οδοστρώματος, απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς», είπε.

Εξήγησε πως η χαμηλή ορατότητα, αλλά και η ολισθηρότητα καθιστούν αναγκαία την προσεκτική οδήγηση, με χαμηλές ταχύτητες και τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας.

Διαβεβαίωσε ότι η Αστυνομία θα βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή, παρακολουθώντας την κατάσταση, η οποία προς το παρόν «παραμένει πλήρως υπό έλεγχο».