Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της ΑΤΙΛΕ ΜΕΧΜΕΤ, 15 ετών, η οποία απουσιάζει από τις 31/12/2025, από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία.

Η 15χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.65 μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με μακριά καστανά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε τζιν παντελόνι, πράσινο τρικό και μαύρο μπουφάν.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.