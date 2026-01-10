Οι αρχές της πολιτείας Βικτόρια στην Αυστραλία κήρυξαν κατάσταση καταστροφής λόγω της έκτασης των πυρκαγιών σε χαμηλή βλάστηση που μαίνονται εδώ και ημέρες, οι οποίες έχουν καταστρέψει πολλά σπίτια και έχουν κάνει στάχτη τεράστιες δασώδεις εκτάσεις.

Το κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40° Κελσίου στην πολιτεία Βικτόρια, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μελβούρνη, και οι ζεστοί άνεμοι δημιούργησαν συνθήκες ευνοϊκές για την εξάπλωση των πυρκαγιών, όπως είχε συμβεί και στη διάρκεια του «μαύρου καλοκαιριού», στα τέλη του 2019 και τις αρχές του 2020 στην ίδια περιοχή.

Η κατάσταση καταστροφής, την οποία κήρυξε η Πρωθυπουργός της πολιτείας Βικτόρια Τζασίντα Άλαν, δίνει κυρίως στους πυροσβέστες την εξουσία να ζητούν έκτακτες απομακρύνσεις.

Δέκα μεγάλες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται, εξήγησε ο ίδιος, με πολλές από αυτές να ενδέχεται να παραμείνουν ενεργές «για ημέρες, αν όχι εβδομάδες».

Η θερμοκρασία στην Αυστραλία έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 1,51° Κελσίου από το 1910, αναφέρουν οι ερευνητές. Η αλλαγή αυτή προκαλεί αύξηση της συχνότητας των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ